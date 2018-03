Tsveti Ivanoga liest am Donnerstag, 8. März, im Ausguck des Medienhauses Kindern aus dem Buch „This is actually my party“ von Lauren Child auf Englisch und Deutsch vor. Um 10.30 und um 16 Uhr können Kinder, die Freude an der englischen Sprache haben, vorbeikommen, teilt das Medienhaus mit.

Zum Inhalt: Charlie hat eine kleine Schwester namens Lola. Heute wird Geburtstag gefeiert! Lola ist begeistert und bläst alle Kerzen auf einmal aus. Dumm nur, dass es Charlies Kerzen waren. Ob Lola das wieder gut machen kann?

Englisch ist mittlerweile an vielen deutschen Grundschulen ein festes Unterrichtsfach. Um den spielerischen Umgang mit der neuen Sprache zu vertiefen und den Spaß am Lernen und Lesen zu fördern, bietet das Medienhaus regelmäßig eine deutsch-englische Vorlesestunde im Ausguck an. Die Veranstaltung dauert 45 Minuten, der Eintritt ist frei. Um verbindliche Anmeldung unter Telefon 07541 / 203 35 00 oder an der Info im Medienhaus am See wird gebeten.