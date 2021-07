Lesestüble im Haus Sonnenuhr

Am Mittwoch, 14. Juli, lädt der Seniorenbeirat zum ersten Mal in das Haus Sonnenuhr zum Lesestüble ein. Es werden bei Kaffee und Kuchen kleine Geschichten vorgelesen. Los geht es um 14.30 Uhr. Bereits 2018 wurde in Ailingen ein Lesestüble ins Leben gerufen. Es gab vier Veranstaltungen, bevor dies wegen der Corona-Einschränkungen nicht mehr möglich war.

Eingeladen sind Seniorinnen und Senioren und alle, die Freude am Vorlesen und Zuhören haben. Zu Beginn werden von den Vorlesern kurze Geschichten vorgelesen. Auch Besucher, die eine spannende Geschichte mitbringen wollen, können diese jederzeit vorlesen. Im Anschluss kann man bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.