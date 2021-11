Lesestart-Sets können im Medienhaus abgeholt werden

Die Lesestart-Sets für Dreijährige im Medienhaus am See und in deren Zweigstellen gibt es dort ab Freitag, 19. November. Das Set kann laut Pressemitteilung kostenlos vor Ort abgeholt werden. Alle Sets enthalten ein altersgerechtes Bilderbuch und weiteres Informationsmaterial für Eltern, wie sie das Betrachten von Bilderbüchern, das Vorlesen, Spielen und andere Aktionen in ihren Alltag einbauen können. So fördern sie den Spracherwerb ihrer Kinder.

„Die Fähigkeit, gut lesen und schreiben zu können, ist der Schlüssel für das Lernen in der Schule. Gemeinsam Bücher anschauen und vorlesen unterstützt auf spielerische Art und Weise die kindliche Entwicklung und Sprache. Sich konzentrieren, den Wortschatz erweitern, Zusammenhänge verstehen – diese Grundlagen der Bildung werden beim Vorlesen wie von selbst geübt. Gleichzeitig erfährt das Kind Nähe und Geborgenheit“, sagt die Amtsleiterin des Medienhauses Sabine Giebeler.

Das erste Set bekamen die Kinder seit 2019 vom Kinderarzt bei der U6, wenn er bei dieser Aktion mitgemacht hat. Das zweite Set erhalten alle Dreijährigen ab 19. November kostenlos im Medienhaus am See. Das dritte Set bekommen die Kinder, wenn sie in die Schule kommen. Mehr Infos unter www.lesestart.de