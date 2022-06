Leser können exklusive Besichtigungstour durch das neue Lukullum gewinnen

Die Aktion „SZ öffnet Türen“ macht es möglich: 16 Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ sollen am Samstag, 18. Juni, die Möglichkeit bekommen, ab 14 Uhr an einer besonderen Tour durch das Lukullum teilzunehmen. Innerhalb der etwa anderthalbstündigen Führung gibt es nicht nur Einblicke in das bereits eröffnete Restaurant, sondern auch in Bereiche, die sich noch in der Endphase des Baus befinden. So soll ein Blick hinter die Kulissen des neuen Hotels gewährt werden.

Die Tour endet zudem mit einem „Get together“ und dem Blick in die ebenfalls noch nicht geöffnete Skybar. Wer teilnehmen will, kann sein Glück versuchen und sich bei der Redaktion anmelden.