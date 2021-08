Lesepate für Fischbach gesucht

Das Medienhaus am See sucht für seine Zweigstelle in der neuen Ortsmitte in Fischbach eine weitere Vorleserin oder einen weiteren Vorleser. Diese Ehrenamtlichen lesen Kindern von vier bis sechs Jahren vor.

Wie das Medienhaus am See informiert, soll den Kindern jeweils am Dienstagnachmittag um 15.30 Uhr die Möglichkeit geboten werden, Bilderbüchern und Vorlesegeschichten zu lauschen. Im Anschluss dürfen sie gemeinsam mit den Lesepaten malen. 45 Minuten sind hierfür geplant.

Auch wenn die Vorlesestunden aufgrund der Corona-Pandemie derzeit noch pausieren, können sich Interessierte bis Ende August bei Susanne Pircher unter Telefon 07541 / 203 35 00 oder per E-Mail unter s.pircher@friedrichshafen.de melden.