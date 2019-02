Lernfabrik unterstützt Unternehmen bei der Wahl geeigneter Roboter

Roboter sind teuer in der Anschaffung und haben eine Vielzahl von Möglichkeiten. Oft braucht es eine lange und intensive Informationsphase, um den geeigneten Roboter zu finden. In der Lernfabrik Fallenbrunnen am IWT – Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer haben Unternehmen die Gelegenheit, unterschiedliche Roboter auszuprobieren und auf Expertisen der Mitarbeiter zurückzugreifen.

„Die Anzahl der auf dem Markt erhältlichen Roboter ist etwa dreistellig und reicht von 10 000 Euro bis über 100 000 Euro. Dabei fällt die Auswahl des geeigneten Robotermodells nicht leicht, da sie stark von der Anwendung abhängig ist“, so Kris Dalm, Projektleiter der Lernfabrik. „Vermittelt werden Nutzung, Einsatzgebiet und Kosten-Leistungsverhältnis, um den Roboter nach Erhalt zügig in Gebrauch zu nehmen.“

„Zurzeit stehen in der Lernfabrik fünf Roboter zur Verfügung, stellvertretend für den Einsatz verschiedener Anwendungen und Preiskategorien“, berichtet Dalm. Unternehmen wie IFM Electronic nutzen bereits das Angebot und profitieren im Anschluss von einer schnellen Einbindung des Robotersystems.

Lernfabrik Fallenbrunnen ist ein am IWT gefördertes Projekt von der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen. Im Fokus steht die Industrie 4.0.