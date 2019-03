Lernfabrik informiert über aktuelle und kommende Projekte

Fast ein Jahr nach ihrer offiziellen Eröffnung hat die Lernfabrik Fallenbrunnen am Mittwoch mit einer Feier auf ihre abgeschlossene Projekte zurückgeblickt - und verraten, woran in Zukunft geforscht werden soll. Mensch-Roboter-Kollaborationen und 3D-Kameras sind nur zwei von vielen Themen, denen sich die Mitarbeiter unter dem Schlagwort Industrie 4.0 widmen wollen.

Die Lernfabrik ist ein Projekt des Instituts für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer. Untergebracht auf dem Campus im Fallenbrunnen, widmet sie sich vor allem der Forschung und Wissensvermittlung. Zu diesem Zweck arbeitet sie eng mit regionalen Unternehmen, Hochschulen und Schulen zusammen.

Gefördert mit Millionenbetrag

Zu Beginn der Feier dankte Heinz-Leo Dudek, Prorektor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg, allen Unterstützern der Lernfabrik. Zu diesen zählen die Zeppelin-Stiftung und die Stadt Friedrichshafen. Erstere fördert die Lernfabrik mit einem Betrag von 1,9 Millionen Euro für drei Jahre. „Die Stadt hilft hingegen beim Aufbau der notwendigen Infrastruktur“, sagte Friedrichhafens Erster Bürgermeister, Stefan Köhler. In Zukunft soll die Lernfabrik in das „Regionale Innovations- und Technologiezentrum“ (Ritz) umziehen, das bis 2020 auf dem Technikcampus gebaut werden soll. Dadurch soll mehr Platz für die Ausstattung und Forschende geschaffen werden.

Die Weiterentwicklung der Lernfabrik sei wichtig, weil Hochschulen und Unternehmen gleichermaßen von ihr profitieren, sagte Köhler. Sie trage somit dazu bei, die „hohe Qualität der Arbeitsplätze“ in Friedrichshafen zu sichern.

Hilfe für Unternehmen

Welchen Beitrag die Lernfabrik dabei konkret leistet, präsentierte der zuständige Projektleiter Kris Dalm. Unter den Stichworten „Digitalisierung & Visualisierung“ und „Robotik“ gibt es vielfältige Angebote. Die Lernfabrik berät beispielsweise interessierte Unternehmen in diesen Bereichen und bietet Hilfe bei der Beschaffung des notwendigen Equipments an. Ihre Mitarbeiter unterrichten an der DHBW in den Fächern „angewandtes Projektmanagement“ und „angewandte Informatik“. Zudem betreuen sie Bachelor- und Masterarbeiten, bieten für Studenten und Schüler Workshops und Führungen und für Unternehmen und Privatpersonen öffentliche Fachvorträge an. Alle Angebote seien bislang ein großer Erfolg, äußerte sich Dalm zufrieden.

In Zukunft wolle die Lernfabrik verstärkt an sogenannten Mensch-Roboter-Kollaborationen forschen. „Dabei soll es vor allem um die Frage gehen, ob Roboter Menschen mit Behinderung unterstützen können - und ob sie akzeptiert werden“, sagte Dalm. Zudem wolle die Lernfabrik neue Förderprojekte gewinnen und zum Beispiel einem Unternehmen bei der Entwicklung einer 3D-Kamera unter die Arme greifen.

Schüler profitieren

Auch die Zusammenarbeit mit regionalen Firmen und Einrichtungen soll weiter ausgebaut werden. Vor allem Schüler könnten dadurch schon früh für Technik begeistert werden, sind sich die Betreiber der Lernfabrik sicher. So besteht beispielsweise eine erfolgreiche Kooperation mit der BBQ Berufliche Bildung gGmbH. Diese bietet eine „Girls Day Akademie“ an, mit der sie Mädchen Freude an Naturwissenschaft und Technik vermitteln wollen. In der Lernfabrik bekommen die Schülerinnen Einblicke in Themen wie „Augmented Reality“ und dürfen unter Aufsicht selbst forschen und programmieren. „Das ist ein gutes Mittel zur Berufsorientierung“, sagte die Leiterin der „Girls Day Akademie“, Yvonne Walker.

Ebenfalls lobende Worte kamen von DHBW-Professor Thomas Dietmüller. Er bezeichnete die Lernfabrik als „Geschenk“. Denn durch sie haben Studenten die Möglichkeit, selbstständig Projekte zu entwickeln. „Das ist eine neue und einzigartige Form der Forschung“, sagte Dietmüller.

Im Anschluss an die Reden berichteten zwei Softwareentwickler der Lernfabrik, Margarita Gonzalez und Harsh Sheth, von ihrer Arbeit mit Clouds zur Datenvisualisierung und Robotern. Die Veranstaltung endete mit einem Rundgang durch die Lernfabrik. Stolz machte Harsh Seth darauf aufmerksam, wie diese sich seit ihrer Eröffnung entwickelt hat. „Vor zwei Jahren standen hier bloß ein paar Tische. Es ist toll, wie wir gewachsen sind. Und in Zukunft werden wir noch größer werden.“