Leonie Vieira vom JJJV Friedrichshafen holt Silber

Nach ihrem Erfolg bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften in Ravensburg Anfang Oktober, durfte Leonie Vieira in der Gewichtsklasse bis 44kg zu den Südwürttembergischen Meisterschaften nach Kirchheim unter Teck fahren.

Die 12-jährige Leonie trat als einzige Vertreterin des Judo Ju-Jutsu Verein Friedrichshafen an. Zu Beginn war die Aufregung noch groß, da ihre Gewichtsklasse mit gleich sieben Teilnehmerinnen die größte Gruppe darstellte. In der Gruppe A konnte Leonie alle drei Kämpfe gegen Vertreterinnen aus Ravensburg, Nürtingen und Reutlingen klar für sich entscheiden. Auch im Halbfinale setzte sie sich im Bodenkampf gegen ihre Gegnerin aus Reutlingen durch. Im Anschluss durfte Leonie im Finale um den Meistertitel bei den Südwürttembergischen Meisterschaften kämpfen. Ihre Gegnerin vom JV Nürtingen war Mia Beckmann. Mia kam nach einer ebenfalls starken Vorrunde ins Finale. Mit ihrem blauen Gürtel ist Mia deutlich fortgeschrittener also Leonie die den gelben Gürtel trägt. Doch Leonie zeigt das die Farbe des Gürtels im Judo nicht alles ist und lieferte einen harten Kampf ab. Sie sorgte dafür, dass Mia alles geben musste um sich im Kampf durchzusetzen. Nach einem gewerteten Wurf und anschließendem Haltegriff gewann Mia das Finale.

Den Vize-Südwürttembergischen Meistertitel zu gewinnen war aber für Leonie eine große Leistung. Außerdem hat sie sich damit für die Württembergischen Meisterschaften in Heubach am 22. Oktober qualifiziert. In der U13 Altersklasse ist die Württembergische Meisterschaft die höchstmögliche Turnierrunde.