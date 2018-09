Als Prinz ohne Ambitionen hat man es nicht leicht. Das macht Leonce seinem Hofmeister mehr als deutlich. Leonce will nicht König werden. Wozu soll das gut sein? Welch ein Glück für ihn – und das Publikum – dass er Valerio, einem gleichgesinnten Müßiggänger begegnet, mit dem er den Hang zum Nichtstun teilen kann. Und dann soll der Prinz auf väterlich-autoritären Wunsch hin eine Prinzessin namens Lena heiraten. Höchste Zeit also, dass die beiden die engen Grenzen verlassen und sich auf die Flucht nach Italien begeben. Dort treffen sie auf eben jene Prinzessin Lena, die mit ihrer vertrauten Gouvernante ebenfalls auf der Flucht ist. Ist „Leonce und Lena“ eine Romantikparodie, eine Satire oder ein witziges Sprachspiel? Das Stück hat auf jeden Fall sehr viel mit unserer Zeit zu tun, denn hier wie dort „grassiert ein entsetzlicher Müßiggang“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Die Theatergruppe Rampenlicht spielt am Samstag und am Sonntag im Kulturhaus Caserne. Einlass ist am Samstag ab 19.30 Uhr (Sonntag 18.30 Uhr), um 20 Uhr (19 Uhr am Sonntag) beginnt die Vorstellung.

Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. Karten können unter 07541 / 317 26 oder im Internet unter reserviert werden.