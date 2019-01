Als bester deutscher Teilnehmer ist Leon Jost vom Württembergischen Yacht-Club bei der Regatta „XII. Trofeo Euromarina Optimist“ in Torrevieja, südwestlich von Alicante (Spanien) auf Rang sieben gesegelt. 364 Optimisten-Segler aus der halben Welt waren am Start. Vier Wettfahrten wurden in den 2,3 Meter kurzen Jugendbooten am ersten Tag in der Qualifikation gesegelt.

Ein fünfter und ein siebter Platz waren da Leons besten Einzelergebnisse. Der elfjährige Lindauer qualifizierte sich klar für die Gold-Fleet, in der die besten 93 Segler um die Spitzenplätze kämpfen konnten. Weitere sechs Wettfahrten wurden noch gesegelt, Leons bestes Ergebnis war da noch einmal ein siebter Platz.

Nach insgesamt zehn Wettfahrten wurde Weltmeister Marco Gradoni (Italien) überlegener Sieger mit nur 14 Punkten. Mit 143 Zählern kam Leon Jost auf Rang sieben. Der Elfjährige war der weitaus jüngste Teilnehmer in den Top 25 – und gewann somit auch die U13-Wertung.

„Es herrschten anspruchsvolle Bedingungen: Wind aus Nordost, dann aus Süd, am letzten Tag aus West, anfangs hohe Welle, dann Strömung, Wind oft 18 bis 20 Knoten, einen Tag nur vier bis sieben Knoten und eine starke internationale Konkurrenz“, berichtete Vater Frank Jost aus Torrevieja. Die Boote mussten noch vor Sonnenaufgang aufgebaut werden, Rückkehr vom Wasser in den Hafen war dann bei untergehender Sonne. „Leon war sehr zufrieden mit der Regatta“, sagte ein nicht minder stolzer Vater.

Die Siegerehrung für die U13-Wertung verpasste Leon Jost aber. Die war erst am Sonntag um 17.30 Uhr. Da war er aber schon auf dem Weg zum Flughafen, damit er am Montagvormittag wieder die Schulbank im Lindauer Valentin-Heider-Gymnasium drücken konnte.