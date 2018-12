Während die meisten Segler längst in Winterruhe sind, waren die Jüngsten noch einmal aktiv. 277 Teilnehmer segelten bei der Optimisten-Regatta „Trofeo Ciutat de Palma“ in Mallorca. Nach sieben Wettfahrten war Leon Jost vom Württembergischen Yacht-Club auf Rang neun bester Deutscher.

Bei noch leichten Windverhältnissen wurden die Qualifikationsläufe in drei Gruppen gesegelt. Mit den Plätzen fünf, neun, vier und fünf war der Elfjährige klar für die Gold-Flotte qualifiziert. Bei Finalwettfahrten aber sorgen die Ausläufer eines Sturmtiefs über Zentraleuropa auch auf den Balearen für stärkeren Wind. Der nur 32 Kilogramm leichte Lindauer hatte bei drei bis über fünf Windstärken schon zu kämpfen. Leon Jost segelte die Plätze 13, 41 und 15. Die schlechteste Platzierung konnte er streichen – und erreichte mit Platz neun auch sein Ziel, trotz starker internationaler Konkurrenz in die Top Ten zu segeln.

„Palma ist eine meiner Lieblingsregatten“, hatte Leon Jost schon vor einiger Zeit gesagt und nun eindrucksvoll bestätigt. In der aktuellen deutschen Rangliste steht Leon Jost unverändert an vierter Stelle. Die Rangliste der baden-württembergischen Optimisten-Segler führt Leon Jost klar an. Ausruhen wird er sich nicht lange auf den Erfolgen: Schon in den Winterferien geht es wieder nach Spanien ins Trainingslager.