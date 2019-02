Ein weiteres Spitzenergebnis hat Leon Jost ersegelt. Bei der 30. Palamós Optimist Trophy an der spanischen Costa Brava kam der Lindauer unter 527 Teilnehmern aus 30 Ländern auf Platz sechs. In der U13-Wertung siegte der Elfjährige vom Württembergischen Yacht-Club.

Die ganze Woche war Leon schon in Spanien. Drei Tage Training gingen der Regatta voraus. Mit mehr als 80 Teilnehmern stellte Deutschland – in mehreren Bundesländern waren Winterferien – eine der größten Flotten dort. Bei Sonne und 14 Grad Lufttemperatur wurden an den ersten beiden Regattatagen bei drei bis vier Windstärken aus Süd je drei Rennen gesegelt.

Gestartet wurde in fünf Gruppen zu jeweils gut 100 Booten. Erstmals gelang Leon Jost dabei auch ein Gruppensieg bei einer so großen Regatta. Am zweiten Tag wurde er in einem Rennen wegen Frühstarts disqualifiziert, „weil mich ein Pulk anderer Segler über die Startlinie gedrückt hat“, so der Optimisten-Segler. Als Zehnter nach zwei Tagen war er klar für die Gold-Gruppe qualifiziert.

Am dritten Tag blies kein Wind, die Armada blieb an Land und wartete. Dafür wehten am letzten Tag dann zunächst zwei Beaufort, pünktlich um 10 Uhr ging es aufs Wasser. Dominierte an den ersten Tagen der Lette Martin Attila mit sechs Wettfahrtsiegen das Geschehen, war jetzt der WYC-Nachwuchssegler spitze. Mit einem ersten und einem zweiten Platz in der Gold-Gruppe verbesserte er sich insgesamt auf den dritten Rang. „In der Wettfahrt, die ich gewonnen habe, bin ich vom Start weg auf eins gesegelt und konnte den Platz während der gesamten Wettfahrt halten“, freute sich der junge Lindauer.

Doch der Wind legte zu, die Gold-Gruppe wurde zum dritten Finalrennen noch einmal auf die Bahn geschickt. Eine Spitzenposition nach dem Start konnte das Leichtgewicht bei diesen Bedingungen nicht lange halten. „Einige erfahrene Segler haben mir mit taktischen Manövern Platz um Platz abgejagt“, schilderte Leon Jost den weiteren Verlauf. Auf Platz 28 kam er ins Ziel. Da er mit dem Frühstart seinen Streicher schon verbraucht hatte, zählten diese Punkte nun voll. Leon rutschte auf Platz sechs der Gesamtwertung zurück. Damit war er bester deutscher Teilnehmer, gewann die U13-Wertung und mit vier anderen deutschen Opti-Seglern auch den Nationen-Cup.

Palamós war die zweite größere Opti-Regatta in diesem Jahr in Spanien. Der iberischen Halbinsel kehrte der Opti-Tross nun den Rücken. „Weiter geht es beim Lake Garda Meeeting an Ostern“, blickt Leon Jost voraus. Dort werden etwa 1000 Optimisten-Segler erwartet.