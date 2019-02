Leiter des Karl-Olga-Hauses geht in den Ruhestand

Diplom-Volkswirt Thomas Alber, Leiter des Karl-Olga-Hauses (KOH), geht zum 1. März in den Ruhestand. 21 Jahre hat er die Geschicke des Seniorenpflegeheims verwaltet. Als gebürtiger Häfler kennt er das Haus von klein auf. Als das KOH noch ein Krankenhaus war, wurde Thomas Alber 1957 dort geboren. Er bezeichnet sich als „Häfler Ur-Gewächs“, da er, abgesehen vom Bundeswehrdienst und Studienzeiten, ausschließlich hier gelebt und gearbeitet hat.

„Erstmal werde ich vier Wochen Urlaub machen und dann bin ich für das Ehrenamt ansprechbar“, sagt Alber. Er möchte sich insbesondere im kirchlichen Bereich engagieren. Im Rückblick sagt er ganz klar: „Ich gehe mit einem tiefen Gefühl der Befriedigung und ich bin froh, dass ich bei einer Stadt arbeiten durfte, die nicht jeden Euro umdrehen musste.“ Das habe auch vieles erleichtert. Für besondere Aktionen sei für das Haus auch außerplanmäßig Geld vorhanden gewesen. „Das ist nicht selbstverständlich“, betont der Volkswirt.

Die Neubauplanung habe er als Projektleiter mitbetreut und er bedauert ein wenig, dass er die Umsetzung als Leiter des KOH nicht live miterlebt. „Aber ich werde das natürlich vom Altersruhesitz aus verfolgen“, meint er schmunzelnd.

Nach seinem Studium hat Thomas Alber zunächst beim Landratsamt in Konstanz gearbeitet. „Dort war ich 1983 bis 1986 in der Ausländerbehörde tätig“. Dann erfolgte ein beruflicher Wechsel zum Landratsamt des Bodenseekreises. „Da habe ich im Bauliegenschaftsamt gearbeitet und zwei Jahre später – also 1988 – habe ich mich dann bei der Stadt Friedrichshafen beworben“. Hier übernahm Alber zunächst die Sachgebietsleitung der Zeppelin-Stiftung. Nach zehn Jahren wurde ihm die Stelle des Amtsleiter für das Karl-Olga-Haus anvertraut.

zwiti

„Es hat sich viel getan hier im Haus, rund um das Haus und auch in der Pflege“, sagt er rückblickend. Er erinnerte sich an „Tage der offen Türe“ und Feste im KOH, die Einrichtung des Sommercafés während seiner Amtszeit, das „von Mai bis September in unserem Garten stattfindet und das viele Angehörige und Bewohner nutzen“. Überhaupt habe sich in dieser Zeit viel im Garten getan. Ein Wasserspiel, der Rosengarten und ein Pavillon seien angelegt worden und auch die Kapelle wurde generalsaniert. Für das KOH intern habe man den Brandschutz nachgerüstet, neue Arbeitszeitmodelle eigeführt, ebenso wie Pflegestandards und den Paragraphen 43b umgesetzt. „Das sind zusätzliche Betreuungskräfte“, außerdem habe man das Ehrenamt verstärkt. „Hier arbeiten ungefähr 40 Ehrenamtliche, die uns in vieler Hinsicht unterstützen“, sagt Alber. Deshalb organisiere das KOH auch jedes Jahr einen Ausflug für die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Außerdem sind während seiner Zeit das Hausprospekt mit Infomappe entstanden sowie Pflegevisiten und das Qualitätsmanagement eingeführt worden. „Dann haben wir eine Schulungs-CD für Mitarbeiter entwickelt, die ich für sehr wichtig erachte“, das sei praktisch der „Knigge für Alterspflegeheime“. Auf die Frage, welche Herausforderungen sich das KOH künftig stellen müsste, sagt Thomas Alber: „Da ist natürlich der Neubau, aber generell wird die größte Herausforderung der Personalmangel sein.“ Das betreffe sowohl Hilfskräfte, Pflegekräfte als auch Mitarbeiter für die Hauswirtschaft. „Wir werden wohl nicht umhin kommen, Mitarbeiter aus dem außereuropäischen Raum anzuwerben“, und hier sei die größte Hürde die deutsche Sprache, „zumal speziell man bei uns auch etwas Schwäbisch können sollte“.