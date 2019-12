Zur letzten Autorenlesung im Jahr ist Volker Demuth am Montagabend aus Berlin in den Kiesel gekommen. Draußen der Weihnachtsmarkt, drinnen ein Schriftsteller, der sich in seinem Roman „Niederungen und Erhebungen“ – er nennt ihn eine „autobiographische Recherche“ – sehr kritisch mit den Veränderungen der Menschen und des Landes in Oberschwaben auseinandersetzt. Einer, der statt ursprünglicher Landschaft – das Wort umfasst bei ihm nicht nur allgemein die Landschaft, sondern auch ihre Bewohner – Maisfelder und Betonwüsten sieht. Das Eiszeitmoränenland hat sich verändert, anders als im „Dorfbauernhof“ seines Großvaters seien statt Bauern landwirtschaftliche Produzenten tätig, Gewinnoptimierung präge das Leben.

Der 58-Jährige war früher eine feste Größe beim Literarischen Forum Oberschwaben, bei dem ein Martin Walser Maria Beig als Chronistin bäuerlichen Lebens in Oberschwaben eingeführt hat. Volker Demuth hat man als Lyriker in Erinnerung, Gedichte hat er auch 2011 im Kiesel gelesen. Inzwischen schreibt er Erzählungen, Essays und Romane. Sein jüngstes Werk, das über viele Jahre hinweg entstanden sei, sei eine Landschaftserkundung als Selbstsuche, als Selbstbegegnungsraum, „ein bisschen ein diagnostisches Werk“. Demuth leidet an den Veränderungen, sieht beispielsweise in der Zunahme der Heimat- und Fasnetsvereine ein deutliches Zeichen für den Verlust von Heimat. Dem Begriff Fernweh hat er das „Nahweh“ entgegengesetzt, das Leiden an dem, was verloren ist, an der verlorenen Heimat. Im Dialog mit den Zuhörern nach der Lesung wird dies spürbar. Im Widerspruch zu seiner Klage über den Verlust steht seine Aussage, dass es diese Reibung mit der Heimat geben müsse: „Nahweh bleibt einem lebenslang. Die Identität mit der Heimat sollte immer Brüche haben, sonst ist es Heimattümelei.“ So viel zu dem, was hinter seinen Texten steht.

Er wisse nicht, wohin es gehen soll, wenn er einen Text beginne, sagt er. In schlichter und präziser Sprache beschreibt er den Blick, der vom „Haus am Fluss“ vom Schreibtisch durch das Fenster auf die Donau fällt, beschreibt die Risse und Brüche, die dem Fluss zuzuschreiben sind, entstanden durch die „immerwährende Unterhaltung, die der Fluss mit dem Haus führte“. Er beschreibt die Menschen seiner Heimat, die während der Bauernkriege aufbegehrt haben, und jene, die das Dritte Reich begrüßt haben und nachher nie mehr darüber gesprochen hätten. Eine Zeit, die totgeschwiegen und damit nicht verarbeitet wurde.

Schriftsteller treffen ebenso wie bildende Künstler sehr oft das, was wirklich wesentlich ist, und sie leiden darunter. Volker Demuth ist weggezogen, weit weg in den Norden. Aus dem räumlichen Abstand fragt er, wie er zu dem wurde, der er ist, und was er von seinen Vorfahren mitgenommen hat oder welchen Anteil die Landschaft, in der er aufgewachsen ist, an ihm hat. Diese Suche nach Identität prägt sein Werk ebenso wie das von Arnold Stadler, der im nächsten Jahr hier lesen wird, auch Maria Beig ist in dem Zusammenhang zu nennen. Dichter, die das in Worte fassen können, das viele umtreibt, auch wenn sie es sich nicht eingestehen wollen. Übrigens dankte Demuth am Ende Franz Hoben für seine kontinuierliche Arbeit für die Literatur und den Bezug zu Oberschwaben – ein Alleinstellungsmerkmal für Friedrichshafen.