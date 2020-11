Leichtverletzter bei Unfall in der Waldstraße

Ein 39-jähriger Unfallverursacher hat am Samstag gegen 17.45 Uhr die Waldstraße in Friedrichshafen befahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen einen Baum. Bei dem Mann konnte weder eine Alkohol- noch eine Drogenbeeinflussung festgestellt werde, heißt es im Polizeibericht. Der Fahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus Friedrichshafen verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.