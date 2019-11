Leichtmatrosen auf amouröser Einkaufstour

Endlich Landgang! Was machen drei Matrosen, wenn sie genau 24 Stunden Zeit haben, um sich in New York zum ersten Mal umzuschauen? Na klar, die Schönheiten der Stadt erkunden. Aber die mit den langen Beinen, versteht sich. Ein paar Mädels klarzumachen, sollte den hübschen Kerls ja nicht allzu schwerfallen, oder?

Pech nur, wenn sich einer ausgerechnet in die Miss U-Bahn des Monats verliebt, die er auf einem Plakat gesehen hat und jetzt unbedingt finden will. Und Pech, dass 24 Stunden einfach zu kurz sind, um für das ultimative Liebes-Happy-End zu sorgen. Was soll’s. Es gibt noch mehr Matrosen. Und es gibt noch mehr Häfen.

„On the Town“ im Graf-Zeppelin-Haus – zwei Mal sogar. Spritzig kommt es daher, das Musical von Leonard Bernstein, das die Musikalische Komödie Leipzig pünktlich zu dessen 100. Geburtstag im vergangenen Jahr neuinszeniert hat.

Schön, wie es unter der Regie von Cusch Jung gelungen ist, die persiflierende Hommage an den „Big Apple“ umzusetzen und dabei auch so manch verkommenes Rollenbild aus den 1940’ern herrlich auf die Schippe zu nehmen. Logisch, dass es in der Stadt, die niemals schläft, genügend Traumfrauen gibt, die man problemlos abgreifen kann. Die Anforderungen der Männerwelt sind auch nicht allzu hoch. Ganz „normal“ sollen die Girls sein, natürlich hübsch, häuslich und gute Köchinnen und sie dürfen einem billigen Vergnügen niemals abgeneigt und gern auch ein wenig nymphoman sein. Gut, dass ihr Herz ohnehin den Army- oder Navy-Helden gehört. Wenn sie sich darüber hinaus noch dem Ballett oder dem noblen Tennissport verschrieben haben, dann muss man solche Frauen doch einfach auf Händen tragen, oder?

Da wären also die Matrosen Gabey, Ozzie und Chip auf der einen – und ihre Angebeteten Ivy, Hildy und Claire auf der anderen Seite. Die einen sind auf Entzug, die anderen allzeit bereit. Das amouröse Spiel kann also beginnen.

Für das Bühnenbild braucht es nicht allzu viel – ein paar verschiebbare Wände, eine U-Bahn-Attrappe, mal einige Lampenschirme und Tische, um in zwielichtigen New Yorker Bars so richtig in Stimmung zu kommen. Für Lacher im Publikum sorgt natürlich auch ein echtes „Yellow Cab“ auf der Bühne, gerade wegen seiner Miniaturgröße. Die eigentliche Handlung ist so unbedeutend wir turbulent und führt in Windeseile vom Hafen in Brooklyn nach Manhattan, vom Broadway zur Wall Street und vom Central Park zur Aussichtsplattform des Empire State Buildings.

Biedere Kleinstädter wollen die Großstadt unsicher machen und treffen auf eine heiße Taxifahrerin, eine mannstolle, durch einen Mäzen unterstützte Anthropologin und ein schüchternes Landei, das gerne Model sein möchte. Die Hauptrollen sind mit Jeffery Krueger, Jannik Harneit und Andreas Rainer auf männlicher, sowie Sara Brandao, Zodwa Selele und Nora Lentner auf weiblicher Seite stimmig und vor allem auch stimmlich gut besetzt. Beeindruckend aber insbesondere die künstlerische Gesamtleistung des gesamten Ensembles.

Genannt werden muss in diesem Zusammenhang der weibliche Feldwebel in Gestalt der schrulligen und angsteinflößenden „Madame Dilly“ (Sabine Töpfer), insbesondere aber das Ballett, das mit Akkuratesse und Verve der Aufführung ein ums andere Mal seinen Stempel aufdrückt.

Immer in Bewegung bleiben, das ist das Motto, das sich die Leichtmatrosen auf die Fahnen geschrieben haben – und das fällt ihnen in der Stadt, die niemals schläft, sichtbar leicht.

Leichte Kost also, die auch das Publikum genüsslich zurücklehnen und nach drei Stunden mit einem guten Gefühl und einem Lächeln auf den Lippen nach Hause gehen lässt.