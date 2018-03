Der Frühling steht vor der Tür – und mit ihm die ersten größeren Sportveranstaltungen der Region unter freiem Himmel. Am 14. April und damit in knapp sechs Wochen findet die 15. Auflage des Fischbacher Halbmarathon auf statt. Zwei Wochen später, am 27. April, saußen beim 8. Häfler Citylauf Zweierteams durch die Altstadt. Und am 9. Juni treffen sich in Oberteuringen die besten Weitspringer aus Deutschland und den benachbarten Ländern.

Der Fischbacher Halbmarathon macht den Anfang und hat auch gleich eine Neuigkeit parat: Neben dem klassischen Halbmarathon, dem Fischbacher Viertele (10,4 Kilometer) und den Schülerläufen wird ein „Demokratie leben-Lauf“ über 3,7 Kilometer angeboten, der der Integration dienen soll und vom Bund sowie dem Landkreis unterstützt wird. Die Online-Anmeldungen sind schon freigeschaltet, zu finden auf www.halbmarathon-fischbach.de

Zusammen mit dem Häfler Citylauf am 27. April wird auch in diesem Jahr ein Schülerlauf für die Klassen 1 bis 4 angeboten. Auch hier kann man sich bereits im Internet anmelden (www.zeller-event.de).

EM-Qualifikation für Berlin

Während die Laufveranstaltungen sich an den Breitensport wenden, wird in Oberteuringen auch heuer Spitzensport geboten. Für die Weitspringerinnen und Weitspringer geht es um die Qualifikationen für die Europameisterschaften Anfang August in Berlin. Von den Frauen werden 6,60 Meter gefordert. Und die Männer müssen 7,95 Meter springen, um bei der Heim-EM dabei zu sein. In den Nachwuchsklassen geht es ebenfalls um Normen: Hier stehen die U18-EM in Ungarn und die U20-WM in Finnland auf dem Programm.