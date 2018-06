Mittlerweile haben bei den Leichtathleten die Bahnwettkämpfe begonnen. Sowohl die 40. Bahneröffnung von Aulendorf, wie auch die Regional-Mehrkämpfe in Weingarten wurde von Regen und Kälte begleitet. Top-Ergebnisse waren Mangelware. Viele Leichtathleten aus dem Bodenseekreis nutzten trotzdem beide Termine für eine erste Leistungsüberprüfung 2016.

In Aulendorf glänzte ausgerechnet ein U18-Athlet, der gerade in einer ganz anderen olympischen Sportart Karriere macht. Fecht-Ass Marco Birkenmaier siegte - jeweils mit Bestleistungen - im Weitsprung (6,11 Meter), Kugelstoßen (13,08 Meter) und im Speerwerfen (45,89). Birkenmaier startet im Fechten für den VfB Friedrichshafen und bei den Leichtathleten für die LG östlicher Bodenseekreis.

VfB LC-Sprinter William Sproll gewann die 100 Meter in 11,61 Sekunden und die 200 Meter in 23,87 Sekunden, bei beiden Läufen herrschte deutlicher Gegenwind. Einen weiteren Sieg errang er zusammen mit seinen Staffelkollegen Moritz Scholl, Jannik Fritz und Philipp Seubert über 4x100 Meter. Noch nicht in Bestbesetzung und mit Wechselproblemen lief das VfB-Quartett schon vielversprechende 46,67 Sekunden. Zweite Plätze erreichte in dieser Klasse Moritz Heerling im Hochsprung (1,70) und im Speerwurf (42,18).

Die besten Leistungen in den weiblichen Klassen zeigten Hannah Zinser vom SV Oberteuringen über 100 Meter (14,08 Sekunden) und Tina Baus vom VfB LC Friedrichshafen im Weitsprung (4,65 Meter) und Kugelstoßen (9,13 Meter). Beide W15-Schülerinnen belegten damit zweite Plätze. In der Klasse U18 siegte Julia Vorrath (LG öBK) über 100 Meter und Lea Göser (LG öBK) wurde im Hochsprung Zweite. Kaum besser waren die Bedingungen bei den Mehrkämpfen von Weingarten, die als oberschwäbische Regionalmeisterschaften ausgeschrieben waren.

Die Klasse M12 dominierten David Lukas und Raoul Abdessemed vom TV Kressbronn. Im Mannschaftswettbewerb U12 und U14 wurden die Teams vom TV Kressbronn jeweils Zweite. Den dritten Rang im Vierkampf belegte U18-Mehrkämpfer Philipp Seubert vom VfB LC Friedrichshafen mit 2727 Punkten. Über 100 Meter (12,09), im Weitsprung (5,88) und Hochsprung (1,68) zählte Seubert zu den Tagesbesten. Baldur Schwarzer (LG öBK) wurde im Zehnkampf dieser Klasse Dritter. Vizemeister im U20-Zehnkampf wurde Frank Sobeck vom TV Langenargen, der vor allem im Weitsprung (5,88) und Hochsprung (1,76) punkten konnte.

Lisa Schön (W11) vom SV Oberteuringen sammelte als Jahrgangsbeste 1544 Vierkampfpunkte. Bei den W12-Mädchen lag Anna Bauhuis vom TV Langenargen vorne. Mannschaftsmeister wurden in der Klasse U12 die Mädchen der LG öBK mit Romy Butz, Charlotte Gann und Marie Springer.