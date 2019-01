Leichtathleten aus der Region mitten in ihrer Hallensaison

FRIEDRICHSHAFEN (gkr) - Die Regionalmeisterschaften in Biberach und Ulm, die Landesmeisterschaften in Sindelfingen und ein Hallenmeeting in Dornbirn waren die wichtigsten Stationen der bisherigen Hallensaison der Leichtathleten aus der Region:

In Ulm erzielte Simon Hettig vom VfB LC Friedrichshafen über 60 Meter 7,53 Sekunden, sein U20-Vereinskollege Leon Rizzato benötigte 7,87 Sekunden.

Bei den Regionalmeisterschaften in Biberach präsentierten sich Adrian Shoshaj und Anna Ludescher schon in guter Form. Shoshaj kam im Kugelstoßen auf 11,82 Meter und Anna Ludescher zeigte im Kugelstoßen (11,28) und im Weitsprung (5,21) ihre besten Leistungen. Beide Mehrkampftalente starten für die LG östlicher Bodenseekreis.

Für den TV Kressbronn sorgten Lukas David (M15), Anna Bauhuis (W15) und Matthias Bauhuis (U20) für weitere gute Ergebnisse. David mit einem Doppelsieg über 50 Meter (6,58) und im Weitsprung (5,49), Anna Bauhuis mit 1,58 Metern im Hochsprung und Matthias Bauhuis mit 1,89 Metern.

Ein großer Erfolg gelang bei den Landesmeisterschaften im Sindelfinger Glaspalast dem vom TV Langenargen zum TV Kressbronn gewechselten Hochspringer Matthias Bauhuis. Er siegte mit der neuen Bestmarke von 1,92 Metern: Allerdings – und das zeigt die teilweise sehr dünne Personaldecke bei den Leichtathleten – waren überhaupt nur zwei Athleten am Start, bedenklich in der Klasse U20 und einer attraktiven Disziplin wie dem Hochsprung.

Linus Lehnen (U20) vom VfB LC lief über 3000 Meter in 9:09,79 Minuten auf Platz sechs und Helene Uhlig (U18/VfB LC) wurde über 800 Meter Zehnte.

Ex-VfB-Sprinter William Sproll war ebenfalls dabei. Allerdings ist er wegen seines Maschinenbaustudiums zum VfB Stuttgart gewechselt und bestritt die 60 und 200 Meter. Über 200 Meter stellte er in 22,23 Sekunden eine persönliche Hallenbestzeit auf und wurde Sechster.

Beim Hallenmeeting in Dornbirn konnte sich Felix Gallus vom VfB LC am besten in Szene setzen. In 7,27 Sekunden erzielte er eine neue Bestzeit über 60 Meter und qualifizierte sich für das Finale. Leider erwischte er dort einen miserablen Start, wurde aber trotzdem in 7,30 Sekunden Dritter.