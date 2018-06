„Leibssle kandidiert“ im Theater Atrium

Das Team des Theaters Atrium freut sich am 26. September auf einen urschwäbischen Abend mit dem Reutlinger Kabarettisten Eckhard Grauer, der pünktlich zum Wahljahr mit „Leibssle kandidiert“ seinen aus Radio und Fernsehen bekannten Binnenphilosophen vom häuslichen ins öffentliche Leben entlässt.

Leibssles Karren steckt im Dreck: Unverhofft sitzt der selbstzufriedene Bursche allein daheim. Verlassen von Gott, Gattin und der Welt muss er sich durch das wahre Leben schlagen. Wo und wie er sich auch wendet, überall lauern Katastrophen: bei Kaltgrillen und Kavalierskampf, Krankenpflege und Körperkultur, Klubvorstand und Klimaschutz. Verfahren, alles, ohne Navi Lisbeth im Kreisverkehr des Alltags. Doch Rettung scheint in Sicht!

Inspiriert vom Crescendo der vielfarbigen wahljährlichen Zukunftsversprechungen macht er sich auf und verheddert sich unter der Prämisse „Wes‘ Brot ich ess‘, des Lied ich sing“ hoffnungslos im Spinnennetz des eigenen Stimmenfangs. Verquere Visionen, findige Bauernschläue und tiefschürfend - humorvolle Einsichten treffen auf dunkle Abgründe des Alltagsgeschehens. Am Ende aber gilt was immer galt: Älles isch besser, als koen Schwab zom sei!

Eckhard Grauer präsentiert sein Programm „Leibssle kandidiert“ am Samstag, 26. September, im Theater Atrium am Fallenbrunnen 17 in Friedrichshafen.

Veranstaltungsbeginn ist 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Karten können unter Telefon 07541 / 583338 oder im Internet unter www.caserne.de reserviert werden.