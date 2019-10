Das erste Auswärtswochenende hat den Volley Youngstars keine Punkte gebracht. Sowohl in Leipzig (21:25, 23:25, 19:25) als auch in Gotha (23:25, 23:25, 20:25) verloren sie in drei Sätzen. Dennoch gab es auch Positives zu berichten: „Wir haben uns über weite Phasen auf einem ähnlich guten Niveau präsentiert wie am Auftaktwochenende, sind aber auf deutlich stärkere Gegner getroffen“, sagte Trainer Adrian Pfleghar. In Leipzig wurden die Häfler von einem optimal organisierten Team erwartet, das in entscheidenden Situationen cooler agierte.

Auch in Gotha fehlte den Young-stars die Kaltschnäuzigkeit. Bezeichnend: Gleich in zwei Durchgängen führten die Häfler bis kurz vor Schluss, bevor Gothas Außenangreifer Robert Werner die Gäste mit einer Aufschlagserie aus dem Konzept – und letztlich um die Punkte – brachte.

„Wir haben gesehen, dass es noch ein bisschen Arbeit braucht, um bessere Gegner schlagen zu können“, so die Bilanz des Trainers.