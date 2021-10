Lehrlinge im Gebiet der Handwerkskammer Ulm erhalten Vergünstigungen

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres ist die Azubi-Card Baden-Württemberg im landesweit einheitlichen Design eingeführt worden. Die rund 2700 neuen Auszubildenden in den Handwerksbetrieben zwischen Ostalb und Bodensee erhalten die Karte in den kommenden Tagen von der Handwerkskammer Ulm automatisch zugeschickt. Die Azubi-CardBW dient den Jugendlichen als praktischer Nachweis, dass sie Auszubildende sind. Dadurch können sie – ähnlich wie bei Schülern oder Studierenden – bei vielen Betrieben und Einrichtungen Rabatte und besondere Angebote nutzen.

Über eine Online-Landkarte könnten Azubis herausfinden, wer in ihrer Nähe konkret Vorteile gewährt. So gibt es etwa vergünstigte Eintritte in Kinos, Freizeiteinrichtungen sowie Theater und Museen oder auch spezielle Angebote bei Einzelhändlern, Banken und Versicherungen oder in der Gastronomie. Die Angebote und Vergünstigungen werden laufend aktualisiert. Die Karte wird auch in vielen anderen Regionen im Land akzeptiert, Vorteile und Angebote können also deutschlandweit genutzt werden. „Es ist schön, dass nun auch unsere neuen Auszubildenden diese zahlreichen Angebote und Vorteile im Alltag nutzen können. Das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung für unseren Nachwuchs im Handwerk“, sagt Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Interessierte Unternehmen, Handwerksbetriebe oder Einrichtungen können sich ebenfalls online informieren und Partner werden – und können ihre Angebote dort auch direkt registrieren. Die „AzubiCardBW“ erhalten in Kürze insgesamt 2.622 neue Handwerks-Auszubildende im Gebiet der Handwerkskammer Ulm. Im Alb-Donau-Kreis sind das 369 neue Azubis, im Bodenseekreis 293 Jugendliche, im Landkreis Biberach 394, im Landkreis Heidenheim 187, im Ostalbkreis 500, im Landkreis Ravensburg 621 und im Stadtkreis Ulm 258 neue Lehrlinge..