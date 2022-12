Lehrermangel setzt Schulen unter Druck – auch im Bodenseekreis

Lehrermangel, Unterrichtsausfall, Bildungslücken – auch im Bodenseekreis ist der landesweite Lehrermangel zu spüren: Denn die Personaldecke an vielen Schulen ist knapp und Ausfälle können nur schwer aufgefangen werden. Das bestätigt Gerold Ehinger, Geschäftsführender Schulleiter der Häfler Schulen. „An vielen Schulen sind wir dünn besetzt, Vertretungsstunden sind kaum mehr zu leisten.“ Die Folge: Unterrichtsausfall.

„Rein rechnerisch sind alle Stellen besetzt“, sagt Stefan Meißner, Pressesprecher beim Regierungspräsidium Tübingen. „Zumindest diejenigen, die vom Landtag beschlossen sind.“ Damit könne der Pflichtunterricht abgedeckt werden. Wie der Bedarf ermittelt wird, erklärt Ehinger: „Wir melden im Frühjahr an, wie viele Lehrerstunden wir für das neue Schuljahr benötigen – entweder beim Schulamt oder die Gymnasien beim Regierungspräsidium.“

Bedarf verändert sich nochmal bis zum Schulstart

Die gemeldete Zahl basiere auf die Schulanmeldungen und bestehe aus Schätz- und Erfahrungswerten. Aus dieser Meldung werde dann der Bedarf der Lehrerwochenstunden der jeweiligen Schule errechnet. Dabei geltes es einzukalkulieren, dass es bis zum Start des Schuljahrs Mitte September immer noch etliche Zu- und Wegzüge gebe, berichtet Ehinger.

Auch wenn dann formal alle Stellen besetzt sind, bilde dieses Prinzip nicht ab, wenn eine Lehrkraft für längere Zeit erkrankt oder sich in Elternzeit befinde, weiß auch das Regierungspräsidium. Und so kommen zu vermehrten kurzfristigen Krankmeldungen, wie sie im Winter zu erwarten sind, auch langfristige Ausfälle.

Über den Sommer arbeitslos

„Im öffentlichen Dienst ist es möglich, sich bis zu zwölf Jahre beurlauben zu lassen, beispielsweise in der Erziehungszeit“, erklärt Meißner. Dennoch gelte die Stelle aber als vergeben. „Doppelt besetzen ist nicht möglich“, erklärt Meißner, „und so decke man diese Stellen mit befristet angestellten Lehrern und nicht mit verbeamteten.“

Ich habe so geweint, als ich gehen musste. Lehrerin Anna Wörner

Was das bedeutet, davon kann Junglehrerin Anna Wörner ein Lied singen. Zwei Schuljahre lang hat sie nach ihrem Referendariat am Droste-Hülshoff-Gymnasium (DGH) in Meersburg als Krankheitsvertretung gearbeitet. „Ich war jeweils bis zu Beginn der Sommerferien angestellt und musste mich über die Sommerferien arbeitslos melden, obwohl klar war, dass die Lehrkraft, die ich vertrete, längerfristig ausfällt“, erzählt die 33-Jährige.

Verbeamtete Kollegin hatte Vorrang

Wörner unterrichtet Sport und Deutsch – Fächer für die es am Meersburger Gymnasium zu diesem Zeitpunkt zu wenig Lehrer gab. „Nach dem zweiten Jahr als Krankheitsvertretung erhielt eine verbeamtete Kollegin die Stelle“, diese hätten Vorrang vor Berufseinsteigern, sagt Wörner: „Ich habe so geweint, als ich gehen musste.“

Kurz vor dem Start des neuen Schuljahres habe sich dann auch noch herausgestellt, dass es in anderen Fächern Lücken gäbe und sie, nach diversen Umstellungen im Lehrplan, theoretisch doch hätte bleiben können, erzählt die junge Frau. Allerdings wäre es wieder nur im Angestelltenverhältnis möglich gewesen. Auch eine Petition der Eltern ans Regierungspräsidium hätte nichts verändert. Wörner: „In meiner Abschiedsrede habe ich das mangelhafte System angesprochen – ich hatte so viel Wut in mir.“

Bundesländer konkurrieren inzwischen

Inzwischen arbeitet sie in Waldshut-Tiengen, in einer sogenannten Bedarfsregion. Weil es schwierig ist, in ländlichen Regionen Lehrerstellen zu besetzen, werden diese früher ausgeschrieben, erklärt Meißner. Allerdings mache sich auch in diesem Verfahren der Mangel bemerkbar.

„Die jungen Leute suchen sich heute aus, wo sie hingehen wollen“, berichtet er. „Wer nicht gleich eine Stelle in seiner Wunschregion bekommt, geht auch nicht so einfach woanders hin“, berichtet der Mann vom Regierungspräsidium. „Immer mehr Junglehrer machen dann etwas anderes.“

Es gab Null Wertschätzung mir gegenüber. Lehrerin Anna Wörner

In manchen Fällen seien sie dann auch weg vom Markt: „Wer Mathe oder Informatik auf Gymnasialniveau studiert hat, bekommt auch Angebote von Versicherungen“, erzählt Meißner, dem bewusst ist, dass politisch im Ländle etwas geschehen muss: „Der Lehrermarkt hat sich verändert. Im Gegensatz zu früher konkurrieren die Bundesländer, denn es gibt zu wenige Lehrer.“

Baden-Württemberg dreht an Stellschraube

So bezahle man in Berlin beispielsweise Prämien und Bayern biete auch angestellten Lehrern längerfristige Perspektiven. Das habe auch die Landesregierung erkannt und investiere künftig 15 Millionen Euro in die Bildung: „Es gibt große Bemühungen, Leute nicht mehr über den Sommer entlassen zu müssen und die Kapazität der Studienplätze auszubauen“, erklärt Meißner wie das Geld verwendet werden wird. „Es soll ja nicht am Studienplatz scheitern.“

Bei Anna Wörner hat das System Spuren hinterlassen. Sie ist noch immer enttäuscht – vor allem vom Regierungspräsidium, das nicht reagiert habe, obwohl viele Menschen – auch Eltern ihrer Schüler in einer Petition – darum gekämpft hätten, dass sie in Meersburg bleiben kann: „Es gab Null Wertschätzung mir gegenüber.“ Jetzt, als Beamtin auf Probe, verdient die Junglehrerin, nach eigenen Angaben, inzwischen monatlich fast 1.000 Euro mehr: „Dabei mache ich denselben Job.“

Versetzungsantrag stellen ist schon geplant

Obwohl Wörners privates Umfeld in Konstanz ist und ihr Partner in Meersburg unterrichtet, pendelt sie nun fast täglich mit dem Zug nach Waldshut-Tiengen. Insgesamt ist sie pro Arbeitstag fast vier Stunden unterwegs: „Ich habe lange überlegt, ob ich mich dort bewerben soll, denn eigentlich wollte ich am See bleiben.“

Schlussendlich habe sie die Ungewissheit einfach nicht mehr ausgehalten und ist froh, dass ihr zumindest die neue Arbeit Spaß macht. Dennoch wird sie in den nächsten Jahren einen Versetzungsantrag stellen und hofft, das das Regierungspräsidium diesem auch zustimmen wird.

Vertretung zu halten bedeutet häufig Überstunden zu machen

Im Augenblick setze Baden-Württemberg auf das Beamtenmodell. Inwieweit dies zukunftsträchtig ist, vermag Meißner, Sprecher der Abteilung Schule und Bildung, nicht zu sagen. Und so sind in diesem Schuljahr von rund 2124 festen Lehrerstellen 92 Prozent mit Beamten (1960 Stellen) besetzt. Hinzu kommen 124 Stellen für unbefristet angestellte Lehrer (mehr als fünf Prozent) und 74 unbefristet-angestellte Lehr (rund drei Prozent).

Auch wenn rein rechnerisch der Bedarf gedeckt ist, sei der Spielraum eng, berichten unterschiedlichste Lehrer und der Geschäftsführende Schulleiter Gerold Ehinger. Die Grundversorgung sei gerade so gewährleistet, für zusätzliche Angebote wie AGs bleibe kaum mehr Zeit.

„Allein wenn wir kranke Kollegen vertreten, rutschen wir schon in die Überstunden“, erzählt Benjamin Kirn ebenfalls am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg und Zeitweise parallel am Graf-Zeppelin-Gymnasium (GZG) in Friedrichshafen Mathe und Physik unterrichtet hat.

Akute Probleme lassen sich nicht so einfach lösen

Zu lange seien zu wenige Lehrkräfte ausgebildet worden, bemängelt Ehinger, der auch Schulleiter der Tannenhag-Schule ist. Denn auch wenn das Land die Studienkapazitäten ausgeweitet hat, löse das nicht die akuten Probleme. Bis sich die erhöhten Studienkpazitäten an den Schulen bemerkbar machen, vergehen Jahre.