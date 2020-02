Legendäres Flugschiff: Neuer Verein will Do X nachbauen

Der ehemalige Dornianer Peter Kielhorn, der schon mit seinem Buch über den Dornier-Senkrechtstarter Do 31 für Aufstehen gesorgt hat, ist mit seinem nächsten Projekt, dem nicht flugfähigen Nachbau der legendären Do X, ein Stück weiter gekommen: Gemeinsam mit acht weiteren Do X-Begeisterten – darunter fünf ehemaligen Dornianern – hat der Ingenieur jetzt den „Freundeskreis Do X“ gegründet.

Do X soll originalgetreu nachgebaut werden

Unzählige Stunden hat Peter Kielhorn seit Beginn des Projekts im Jahr 2014 in das Projekt gesteckt. Die „Erforschung historischer Ingenieurtechnologien und die Bewahrung historischer Fertigungsmethoden im Flugzeugbau als technisches Kulturgut“, hat sich der neue Verein als Ziel gesetzt.

Gründungsmitglieder des Freundeskreises Do X (von links): Michael Witt, Vorstandsvorsitzender Peter Kielhorn, Udo Wobker, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Mark Biell, Richard Buck, Schatzmeister Alexander Kreupl, Michael Schliep sowie Schriftführer Sebastian Krämer. (Foto: FKDOX)

Weiter ist in der Vereinssatzung festgehalten: „Zu diesem Zweck soll in enger Zusammenarbeit mit technischen Hochschulen und deren Studenten eine nicht-flugtaugliche Version des historischen Flugschiffs Dornier Do X als luftfahrthistorisches Kulturgut nach rekonstruierten Bauplänen so originalgetreu wie möglich nachgebaut werden und dieses beziehungsweise die hiervon erstellten Teile anschließend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und zu Lehr- und Informationszwecken zur Schau gestellt werden“.

Offenbar versteht es Peter Kielhorn, andere für sein Projekt zu begeistern: So haben bisher 78 Studenten, die an einer DHBW Maschinenbau oder Luft- und Raumfahrtsysteme studieren, rund 13 000 Stunden am Nachbau der Do X gearbeitet.

Dieses Großflugschiff war eine herausragende technische Meisterleistung von Claude Dornier und seiner Mannschaft. Peter Kielhorn, ehemaliger Dornianer

Als Wahrzeichen für Pioniergeist, Schöpferkraft und Mut möchten die Do X-Liebhaber die Maschine, die sie gern als „Leuchtturm für das Dornier Museum“ bezeichnen, nachbauen.

Sie übe eine „unglaubliche Faszination“ aus, hieß es bisher immer wieder – und jetzt auch bei der Gründungsversammlung des Freundeskreises. Und: „Dieses Großflugschiff war eine herausragende technische Meisterleistung von Claude Dornier und seiner Mannschaft.“

40 Meter lang, 10,1 Meter hoch, Spannweite: 48 Meter. Höchstgeschwindigkeit: rund 200 Kilometer pro Stunde, Leistung: 7680 PS (Curtiss-Motoren), Reichweite: maximal 1520 Kilometer, Besatzung: 10 Mann – die Do X. Eigentlich kann ein Schiff nicht fliegen.

Doch am 12. Juli 1929 wird die Menschheit eines Besseren belehrt: Der Riese hebt ab. Am 21. Oktober 1929 stellt die Do X bei einem Rekordflug ihre enorme Tragfähigkeit unter Beweis: Sie transportiert 169 Fluggäste, zugelassen sind 66 Passagiere.

Die Do X bei ihrem Erstflug im Juli 1929. (Foto: Dornier-Museum)

Am 27. August 1931 findet der Transatlantikflug des Flugschiffs Do X, des ersten Großraumflugzeugs, mit einer Wasserung auf dem Hudson-River in New York seinen Höhepunkt.

Das Problem der heutigen Do X-Liebhaber: Obwohl dereinst drei Do X-Maschinen gebaut wurden, ist keine einzige mehr erhalten. Verschollen sind auch die Original-Baupläne - geblieben sind nur wenig Originalteile und einige Übersichtszeichnungen. Also betreiben die Studenten und neuen Vereinsmitglieder auf Kielhorns Einladung hin „luftfahrthistorische Archäologie“, wie dieser es formuliert.

Nur auf ein paar „grottenschlechte Zeichnungen“ aus dem Jahr 1956 und Hunderte von Fotos aus der Bauphase der Do X im Schweizer Altenrhein, die Peter Kielhorn im Staatsarchiv in St. Gallen aufgetrieben hat, können sich die Do X-Liebhaber bei ihrer Rekonstruktion stützen.

Gründungsmitglied Michael Schliep beispielsweise ist Spezialist für Virtual Reality und Konstrukteur. Er wird mit Hilfe der 3-D-Modelle, die Studenten bereits von der Do X angefertigt haben, die Do X virtuell erstehen lassen.

Freundeskreis will sich bei Aero präsentieren

In Michael Witt hat der Freundeskreis einen Do X-Liebhaber, der im Archiv des Dornier Museums arbeitet und auch bei den Dornier-Jungsenioren aktiv ist.

Klar ist schon jetzt: Der neue Freundeskreis wird sich auf der Luftfahrtmesse Aero in Friedrichshafen präsentieren. Dort wird die Do X virtuell, also auf einem Bildschirm und noch beeindruckender dreidimensional über eine VR Sichtgerât – neu erstehen.

Verein will weltweit Werbung machen

Zudem arbeiten die Do X-Liebhaber an einer Homepage in deutscher, englischer und italienischer Sprache. Peter Kielhorn: „Wir wollen weltweit für unser Projekt Werbung machen.“

Sobald der Freundeskreis als Verein eingetragen ist, werden nach Angaben des Vereinsvorsitzenden konkrete Pläne gemacht. „Dann setzen wir unsere Meilensteine“, sagt Peter Kielhorn.