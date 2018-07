Lebensmittel-Retter kann jeder werden

„313 Kilogramm Lebensmittel, darunter auch tierische Produkte, werden in Deutschland in privaten Haushalten pro Sekunde weggeworfen“, hate David Jans von der Foodsharing-Initiative Stuttgart anlässlich des Themenabends „Zero Waste“ am Mittwoch im Landratsamt Bodenseekreis berichtet. Dieser Verschwendung den Kampf anzusagen und wertvolle Lebensmittel zu retten, ist eines der Ziele verschiedener Foodsharing-Organisationen.

Nicht nur die Lebensmittel selbst sind betroffen, sondern auch die für die Produktion benötigten Ressourcen landen sozusagen im Müll. Immerhin werde für ein Rindersteak rund 7000 Liter Wasser benötigt, so Jans. „Global denken, lokal handeln“, lautet deshalb die Devise der Internet-Plattform Foodsharing.

Um die Verschwendung einzudämmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon: Jeder kann zum Lebensmittel-Retter werden. Aufgerufen sind Landwirte, Supermärkte, Bäckereien, Gastronomen, aber auch Privatpersonen, ihre nicht verwendeten Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. So gebe es bereits Supermärkte, die für den Abfall bestimmte Lebensmittel kostenlos in Foodsharing-Boxen zur Verfügung stellen würden. Ebenso könne über die Plattform Foodsharing Essenskörbe angeboten oder abgeholt werden. Sogenannte Fair-Teiler bieten an, überflüssige Lebensmittel an einem zentralen Ort weiterzugeben. „Jedes Rathaus und jedes Landratsamt sollte einen Fair-Teiler haben“, wünschte sich Jans.

Zahlreiche Tipps gegen Lebensmittelverschwendung hatte auch Friederika Hess-Böhlen vom Landwirtschaftsamt Bodenseekreis im Gepäck. Nicht hungrig einkaufen gehen, mit frischen Zutaten aus der Region zu kochen, weniger Fleisch zu konsumieren und dieses beim regionalen Metzger einzukaufen, waren einige davon. Das Mindesthaltbarkeitsdatum sei nicht der Stichtag zum Wegwerfen, appellierte sie an die Zuhörer. „Eine gute Vorratsplanung und eine kreative Resteküche sind ein guter Beitrag gegen die Verschwendung von wertvollen Lebensmitteln“, erklärte sie die Strategie in der Küche. Und: „Einmal am Tag bewusst Zeit zum Essen nehmen“, legte sie ihren Zuhörern ans Herz. Simone Keller, Gründerin des „Unverpackt-Laden“ in Markdorf, berichtete über ihr Konzept, dass sich innerhalb von zwei Jahren erfolgreich entwickelt habe. Alle Lebensmittel können unverpackt in den Mengen, die individuell benötigt würden, gekauft werden. „Gerade ältere Menschen kommen gerne zu uns“, erzählte sie. Das Sortiment reiche von Teigwaren, über Ölsaaten und Gewürze bis hin zu Duschgel und Reinigungsprodukten. „Wir möchten Menschen motivieren, weniger Plastik zu verwenden und mehr verpackungsfrei einzukaufen“, erklärte sie die Ziele. „Wir sind zwar teurer als Drogeriemärkte, aber günstiger als viele Bio-Märkte“, warb sie.