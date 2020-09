Lebensgefährtin am Hals gepackt, geschlagen und Treppe hinabgestoßen

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 57-jährigen Mann. Den Angaben seiner ein Jahr jüngeren Lebensgefährtin zufolge habe er sie am Mittwochabend im Rahmen eines Hausstreits am Hals gepackt, geschlagen und die Treppe heruntergestoßen. Hierdurch habe sie sich diverse Prellungen zugezogen, die später auch im Krankenhaus diagnostiziert wurden. Der Polizei gegenüber gab der 58-Jährige an, dass seine Lebensgefährtin stark betrunken gewesen und daher die Treppe selbst heruntergefallen sei.