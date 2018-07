Lässig sitzt der 25-jährige Benedict Wells in der Buchhandlung Ravensbuch auf dem Podium neben dem Lesetischchen, ein smarter junger Mann, dem sofort eine Welle der Sympathie entgegenschlägt. Vor einem Jahr ist sein Debütroman „Becks letzter Sommer“ erschienen, jetzt sind alle gespannt auf den zweiten Roman „Spinner“.

Von unserem MitarbeiterHelmut Voith

Im ersten Roman stellt Wells einen Enddreißiger vor, für den das Leben eigentlich gelaufen ist. Der Roman hat die Leser und Kritiker elektrisiert. Einige kurze Passagen, die er am Ende der Veranstaltung vorliest, zeigen seinen Witz, seine genaue Beobachtungsgabe. Beides findet sich auch in seinem neuen Roman. Doch wie neu ist er eigentlich? Er hat ihn vor dem ersten geschrieben, mit 19 Jahren. Und das ist wieder ungewöhnlich, denn Schriftsteller aus dem deutschsprachigen Raum haben heutzutage üblicherweise Literaturwissenschaften studiert. Wells hat nach dem Abitur den Weg von München nach Berlin gewählt, des Schreibens wegen.

Berlin spielt in seinem Roman „Spinner“ eine wichtige Rolle. Nicht nur, dass die Ereignisse einer Woche erzählt werden. Auch das Ambiente spielt mit. Benedict Wells ist ein Erzähler, der den Ton punktgenau trifft. Sein Held Jesper Lier schwankt zwischen Jugendlichem und Erwachsenem. Er lebt und sucht nicht eine Karriere im bürgerlichen Sinn, er will Schriftsteller werden. Und er sucht nach der Sinnfrage des Lebens. Ihm graust davor, einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen, weil er nicht in bekannten Bahnen tot sein will, ehe das Leben eigentlich begonnen hat.

Figuren wirken sehr präsent

Ungemein packend schildert Wells die Situation seines jungen Helden. In kurzen Sätzen, mit dominanten Verben erreicht er eine mitreißende Lebendigkeit. Schnell ist der Zuhörer mittendrin. Ob bei der Geburtstagsparty der Tante oder im jämmerlichen Kellerloch, das als Behausung dient. In lebendigen Dialogen werden die Figuren sehr präsent -- mit ihren Augen sehen die Zuhörer die Welt. Kurze Reflexionen, schnell hingeworfen, lassen die Befindlichkeit des Protagonisten erkennen.

Der Vorlesende verhält sich ähnlich, er hält inne, liest einen Satz nochmals, bis er stimmt, und wendet sich in brechtscher Verfremdung ans amüsiert mitgehende Publikum. Als er erzählt, wie ein Freund in Jespers Abwesenheit in dessen Zimmer gekommen ist und im neuen Roman gelesen hat, lässt er dies durch eine Freiwillige aus dem Publikum lesen. „Wenn die lächelte, ging das Tor zur Hölle auf“, sagt er über eine übersättigte Dame der Gesellschaft. Manche Formulierungen erscheinen ungewöhnlich, aber nicht gesucht. Man darf gespannt sein, wie sich dieser Jungautor weiterentwickelt. Sein dritter Roman sei am Werden, verkündet er mit entwaffnendem Lächeln. So sieht kein Loser aus.