Leben wie Gott in Frankreich

Der französische Markt kommt vom 15. bis 17. Oktober erstmals nach Friedrichshafen auf den Buchhornplatz. Neun original französische Markthändler bieten laut Pressemitteilung während der drei Tage kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets an.

Die Markthändler, die jede Woche erneut direkt aus Frankreich anreisen, um das ganze Jahr über französische Märkte in Deutschland zu präsentieren, bieten vielfältige Gaumenfreuden. „Mit ihrem Charme und ihren Produkten verbreiten sie französisches Flair und wecken sicher bei Vielen so manche Urlaubserinnerung“, so die Mitteilung des Veranstalters weiter.

Angesichts der exquisiten Leckereien können sich die Besucher wie Gott in Frankreich fühlen: Baguettes frisch aus dem Ofen, Eclairs, Mille-feuilles und andere Köstlichkeiten aus der französischen Backstube, eine große Vielfalt an Käse- und Wurst-Spezialitäten, wie luftgetrockneter Schinken und Eselsalami, lassen neben Pasteten, Terrinen und provençalischen Seifen, Oliven und provençalischem Nougat den Einkauf zum Genusserlebnis werden. Die Händler reichen ihren Kunden vor dem Kauf auch gerne von (fast) allem eine Kostprobe. Der französische Markt hat am Freitag und am Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 bis 17 Uhr.