Leben in der schönsten Sackgasse der Republik

Menschen aus rund 120 Nationen leben laut aktueller Statistik in Friedrichshafen und tragen zur kulturellen Vielfalt in unserer Stadt bei. Viele von ihnen sind längst am See zuhause und identifizieren sich mit ihrer neuen Heimatstadt. In unserer Serie „Häfler aus aller Welt“ stellen wir Männer und Frauen vor, die uns an ihrem Lebensweg teilhaben lassen und erzählen, warum sie sich im Hafen so wohl fühlen. Heute: Eine Frau aus Ungarn, die vor 40 Jahren den Eisernen Vorhang hinter sich gelassen hat.

„A Bódeni-tó partján Friedrichshafenban nagyon kellemes élni.“ Irgendeine Ahnung, was damit gemeint sein könnte und welcher Sprache diese unverständlich klingenden Worte entstammen? Wenn nicht, dann ist das keine Bildungslücke. Laut Wikipedia geht es hier schließlich um den „ugrischen Zweig der finno-ugrischen Sprachen innerhalb der uralischen Sprachfamilie.“ Wie auch immer: Es handelt sich um die Muttersprache von Laura Polczer. Fehlt noch die Übersetzung: „Direkt am Bodensee in Friedrichshafen ist es sehr angenehm zu leben.“ Keine leeren Worte, sondern Realität für die gebürtige Ungarin. „Wir leben hier paradiesisch“, sagt sie frei heraus. „Meine sozialen Kontakte und Freundschaften möchte ich keinen Tag missen. Und was ganz wichtig ist: Ich habe die Luft, die ich brauche, um frei atmen zu können.“

Stammbaum geht bis 1720 zurück

Laura Polczer weiß, wovon sie spricht. Hinter dem „Eisernen Vorhang“ mit all seinen Einschränkungen aufzuwachsen, war für sie von Jugend auf eine große Belastung. Als Mitglied einer deutschstämmigen Familie, deren Stammbaum bis 1720 nachzuverfolgen ist, wuchs sie in der westungarischen Stadt Györ auf. Mit einem Touristenvisum in der Tasche kam die gelernte Bautechnikerin vor 40 Jahren nach Deutschland – und entschloss sich, nach reiflicher Überlegung einen Asylantrag zu stellen. „Meine Deutschkenntnisse waren damals noch sehr schlecht“, blickt die heute 62-Jährige, die mittlerweile seit drei Jahrzehnten bei der Stadt Friedrichshafen arbeitet und seit vielen Jahren einen deutschen Pass hat, zurück. „Mir war aber von Anfang an klar, dass die Sprache allerhöchste Priorität hat. Ich musste also selbst intensiv lernen. Sprachkurse für Ausländer gab es damals noch nicht.“ Warum aber ist sie gerade in Friedrichshafen gelandet? Laura Polczer muss lachen. „In meiner Naivität dachte ich, das ist das Ende der Republik, eine Sackgasse. Da will keiner hin, also hat man dort gute Chancen. Aber ich habe dann schnell erkannt, dass diese Stadt die schönste Sackgasse in ganz Deutschland ist.“

„Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Aufgaben, die gelöst werden müssen.“ Diese Lebensphilosophie hat Laura Polczer stark gemacht und weitergebracht. „Wenn man fragt, dann tun sich auch Türen auf“, auch diese Erfahrung hat sie in ihrer neuen Heimat gemacht. Apropos: „Warst du wieder mal zu Hause?“ Diese Frage wurde ihr schon oft gestellt, nachdem sie von einem Ungarn-Besuch zurückkam. „Nein“, antwortet sie dann immer. Um schnell hinzuzufügen: „Ich bin hier in Friedrichshafen zu Hause.“ Musik steht für Laura Polczer in ihrer Freizeit an erster Stelle – nicht nur, weil sich ihre beiden erwachsenen Töchter dem Musikstudium verschrieben haben. Nicht weit hat sie es von ihrer Haustür, um in der Natur immer wieder Kraft zu tanken. „Beim Spaziergang im Seewald oder im Eriskircher Ried blühe ich so richtig auf“, sagt sie. „Und ich liebe es, frühmorgens, wenn die ganze Stadt noch schläft, von der Rotachmündung bis zum Schlossrondell zu laufen.“ In St. Columban hat sie auch eine spirituelle Heimat gefunden, engagiert sich vielfach ehrenamtlich, war Elternbeirätin in Kindergarten und Schule und hat jahrelang bei Ministranten-Zeltlagern gekocht. Derzeit bereitet sie eine Pilgerreise ihrer Kirchengemeinde in die Bretagne vor „Es macht mir aber auch Spaß, bei einem befreundeten Biobauern gelegentlich Knoblauch-Stecklinge in die Erde zu buddeln oder in anderer Weise auf seinen Feldern Hand anzulegen.“ Von hier wegziehen? Was für eine Frage. „Niemals“, sagt Laura Polczer.