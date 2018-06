Leben, einkaufen, arbeiten: Prisma-Projekt am Bahnhof nimmt Fahrt auf

Am Bahnhof geht die Post ab: Wie die Schwäbische Zeitung vor zwei Wochen exklusiv berichtet hat, will die Prisma Zentrum für Standort- und Regionalentwicklung GmbH auf dem ehemaligen Postareal am Bahnhof drei neue Gebäude mit Geschäften, Büroräumen und Wohnungen sowie eine Tiefgarage bauen. Jetzt nimmt das Projekt der österreichischen Unternehmensgruppe, die ihren Friedrichshafener Sitz im Competence-Park im Gewerbegebiet am Flughafen hat, langsam Fahrt auf. Der Technische Ausschuss (TA) beschäftigt sich kommenden Mittwoch damit, am 15. Oktober ist es Sache des Gemeinderates.

„Die Stadt hat ein Grundinteresse daran, dass dort etwas passiert“, sagt Erster Bürgermeister Dr. Stefan Köhler, der davon ausgeht, dass beide Gremien die Pläne absegnen. „Das Areal hat städtebauliches Entwicklungspotenzial und kann ansprechender und umfangreicher genutzt werden.“ Sollte der TA in seiner nächsten Sitzung, wie die Verwaltung vorschlägt, ein vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren einleiten, könnte Prisma mit der Entwicklung fortfahren. Was den Zeitrahmen betrifft, soll der Baubeginn bis zum Herbst 2013 möglich sein.

Vorgesehen ist, dass auf dem alten Postgelände, das die Gesellschaft 2006 gekauft hat, drei Häuser errichtet werden. Das erste soll direkt neben dem „SEE.STATT“-Gebäude anstelle des Zustellstützpunktes der Post entstehen, der abgerissen wird. Der Baukörper umfasst fünf Stockwerke, im Erdgeschoss sind Flächen für Handel, Gastronomie und Nahversorgung geplant. Darüber sollen vorwiegend Büros Platz finden. Der Hauptzugang liegt am Bahnhofplatz.

Das zweite Gebäude, das als Wohnhaus mit je fünf Appartements auf fünf Etagen und zwei Penthaus-Wohnungen im Dachgeschoss konzipiert ist, will Prisma an der Schillerstraße hochziehen. Ein räumliche Pendant bietet Haus drei, das an die Friedrichstraße grenzt und im Parterre Geschäfts- beziehungsweise Praxisflächen ausweist. Alle drei Objekte sind an eine zweigeschossige Tiefgarage angeschlossen, die über etwa 230 Stellplätze verfügen soll.

Das Gebäude an der Ecke Friedrichstraße/Bahnhofplatz, das Prisma für 1,3 Millionen Euro saniert und mit dem „SEE.STATT“-Logo versehen hat, ist von der Erweiterung nicht betroffen. Soll hießen: Für die Mieter, die zum Beispiel aus dem Aus- und Weiterbildungs- oder dem Forschungs- und Entwicklungsbereich stammen, ändert sich genau wie für die Filiale der Postbank im Erdgeschoss nichts. Für den Zustellstützpunkt muss sich die Post dagegen etwas Neues suchen.

Wie viel Geld das Unternehmen in die Hand nehmen will, um das Projekt umzusetzen, ist noch nicht raus. Dass es sich bei diesen Dimensionen um einen zweistelligen Millionenbetrag handelt, scheint aber unbestritten. Und das ist es Prisma wohl auch wert. Firmen-Chef Bernhard Ölz betonte vor 14 Tagen jedenfalls: „Wir freuen uns extrem, das ist ein riesengroßes Projekt.“