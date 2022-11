„Lea“, „Lotte“ und „Gotthard“ kommen zur neuen Open-Air-Reihe „FN:POP“

Vier Konzerte, eine Reihe: Dass es im Sommer 2023 wieder Open-Air-Veranstaltungen auf dem Freigelände vor dem Graf-Zeppelin-Haus (GZH) geben soll, ist schon länger bekannt.

Nun haben die Veranstalter jedoch nicht nur die Anzahl und schon drei Viertel der Künstlerinnen und Künstler verraten, sondern auch, dass aus den Freiluft-Konzerten ein ganz neues, auf Familien ausgerichtetes Format werden soll, das sogenannte „FN:POP“.

Zu den drei Veranstaltern, die sich unter dieser neuen Dachmarke zusammengetan haben, zählen die Stadt Friedrichshafen, die Kulturhaus Caserne gGmbH und die Vaddi Concerts GmbH.

„Ich freue mich sehr, dass wir heute etwas Gemeinsames präsentieren können und Friedrichshafen insgesamt etwas ,Open Airiger’ machen dürfen“, begrüßte Matthias Klingler, Leiter des GZH, am Dienstagnachmittag zum Pressegespräch.

Ziel der „FN:POP“-Marke sei, die beiden Locations – Innenhof der Caserne und GZH-Freigelände – zu verbinden, um das organisatorische Wissen der Open-Air-Macher in Friedrichshafen zusammenzuführen.

Vierter Künstler ist noch ein Geheimnis

2023 mündet dieses in vier Konzerten. Wie Jens Buck von Vaddi Concerts beim Gespräch bekannt gab, gastiert am 7. Juli die Schweizer Rocker „Gotthard“ im Innenhof der Caserne und gestaltet damit den Auftakt zur Reihe. Am 8. Juli wird die Ravensburger Sängerin „Lotte“ dann am selben Ort ein Konzert geben.

Die Band „Gotthard“. (Foto: Manuel Schütz)

Vor dem GZH geht es am 11. und 12. August weiter. Während das Veranstaltungsteam schon verriet, dass das Konzert am 12. August von der Singer-Songwriterin „Lea“ bestritten wird, ist das Open Air am 11. August ihm zufolge vorerst noch ein Geheimnis.

Sängerin „Lotte“. (Foto: Svenja Ava)

Sängerin „Lea“. (Foto: Budde Talent Agency)

Auf die Frage, ob sich das Publikum eher auf etwas Regionales oder auf einen „Ausreißer“ aus dem bisherigen Programm einstellen dürfe, antwortete Jens Buck allerdings, dass eher Letzteres der Fall sei.

Zudem erklärte er, dass die Künstlerauswahl auch immer unter dem Kriterium der Ausgeglichenheit zwischen männlichen und weiblichen Künstlern getroffen werde. Bleibt seine Agentur diesem Konzept also treu, könnte es sich beim vierten Musik-Act eher um einen Künstler als eine Künstlerin handeln.

Für mich war der Innenhof der Caserne schon immer eine absolute Perle. Claus-Michael Haydt

Sowohl GZH-Leiter Matthias Klingler als auch Claus-Michael Haydt von der Caserne betonten beim Pressegespräch, wie außergewöhnlich die beiden Konzertlocations seien. „Für mich war der Innenhof der Caserne schon immer eine absolute Perle. Vor vier Jahren konnten wir im Zuge der Professionalisierung die Open-Air-Bühne aufstellen, dazu kommt der morbide Charme des Gebäudes – sowas findet man hier weit und breit sonst nicht“, meinte Haydt.

Beim GZH komme der Ausblick auf Säntis, See und Künstler in einer einzigartigen Weise zusammen, ergänzte Klingler. Für viel Künstlerinnen und Künstler seien diese Bedingungen ausschlaggebend, in Friedrichshafen erstmals und oftmals dann wiederholt aufzutreten, erklärte das Veranstalter-Trio einhellig.

Eine Reihe für Häfler

Dass im Sommer auch viele Touristen zu den Konzerten kämen, sei durchaus klar, jedoch nicht unbedingt das Ziel. „Klar ist es schön, wenn auch Publikum von außen dabei ist, aber ,FN:POP’ soll vor allem für die Häflerinnen und Häfler sein“, erläuterte Matthias Klingler. Auch deshalb falle das Konzept regional aus.

„Wir haben geschaut, welche Mosaiksteine in der Kulturlandschaft noch fehlen und diese aus meiner Sicht identifiziert“, fügte der GZH-Leiter an. Ganz wichtig sei dabei auch das familienfreundliche Rahmenprogramm, ergänzte Claus-Michael Haydt.

„Es soll rund um die Konzerte Spielangebote für die Kleinen und Kleinsten geben, sodass der Besuch am Ende ein rundes Paket für alle wird“, schilderte er. Welche Angebote dieses Paket genau ausmachen soll, das sei aktuell noch Teil der Planung.

Das Thema „Lärmschutz“ habe man bei all dem weiter im Kopf, versicherte das Veranstalter-Trio im Hinblick darauf, dass die Stadt für das letzte geplante Open-Air-Konzert im Jahr 2019 keine Genehmigung erteilt hatte, nachdem der Anwalt zweier Anwohner in einem Schreiben umfassende Auflagen in Sachen Lärmschutz verlangt und eine Klage beim Verwaltungsgericht angekündigt hatte.

„Alle Anwohner wurden im Vorfeld informiert. Wir werden zudem auch während der Veranstaltungen Dezibel-Messungen durchführen und alle Konzerte enden um 22 Uhr“, versicherte Stadtsprecherin Monika Blank. Matthias Klingler ergänzte: „Klar, wenn 4000 Menschen da sind, dann gibt es Beeinträchtigungen. Doch wir tun alles, um den berechtigten Bedürfnissen der Anwohner Rechnung zu tragen.“

Vereine sollen eingebunden werden

Ist „FN:POP“ dennoch programmatisch so geplant worden, dass es weniger laut wird? „Ein Live-Konzert ist schlussendlich immer laut. Aber wie der Name ,FN:POP’ schon sagt: Es wird hier keine Metal-Band geben. Die Konzerte sollen die breite Masse ansprechen“, erklärte Jens Buck dazu.

Apropos „breite Masse“: Eine Menge Häflerinnen und Häfler sollen auch durch eine enge Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort einbezogen werden, wie das Veranstalter-Trio betonte.

„Vor allem im gastronomischen Bereich sollen diese zum Tragen kommen. Wer da genau dabei ist, das planen wir derzeit noch“, sagte Buck. „Die Zusammenarbeit an dieser Stelle freut mich sehr, da wir ja auch regelmäßig viele Vereine hier im Haus zu Gast haben“, meinte GZH-Leiter Klingler. Ob das Konzept von „FN:POP“ aufgeht, wird sich im Sommer zeigen.

„Das Publikum hat ja in der Pandemie schon öfter bewiesen, dass es offen für weitere und neue Formate ist“, erklärte Monika Blank abschließend. Und Jens Buck versprach: „Wichtig bei diesem Projekt ist: Wir verkaufen nicht einfach ein Konzertticket, wir bieten ein Erlebnis an.“