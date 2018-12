Laura Muro wird Neunte beim U16-Schülercup

Vor Weihnachten gab es in Fügen im Zillertal ein erstes Kräftemessen der besten alpinen Nachwuchsfahrer der Klasse U16 beim alpinen Deutschen Schülercup. 100 junge Läuferinnen und Läufer aus dem Deutschen Skiverband stellten ihr Können unter Beweis. Mit dabei war Laura Muro vom SC Schnetzenhausen, die vom Skiverband Baden-Württemberg nominiert wurde. Laut Pressebericht war es ihr erstes Rennen in der Klasse U16. Als Läuferin des jüngeren Jahrgangs durfte sie bei allen drei Disziplinen starten.

Am ersten Tag stand der Technikwettbewerb auf dem Programm. In vier Fahrten wurde im freien Gelände sowie durch Tore die Slalom- und Riesenslalomtechnik geprüft und bewertet. In der Endabrechnung lag Laura auf dem vierten Platz aller gestarteten Mädchen und war damit Beste ihres Jahrgang. Am zweiten Wettkampftag wurde ein Riesenslalom ausgeflaggt. Bei wechselnder Steilheit und Geländeübergängen konnte das SC-Nachwuchstalent seine Leistung nicht abrufen und landete auf Platz 31 von insgesamt 50 gestarteten Mädchen. Beim abschließenden Wettkampftag stand der Slalom auf dem Programm. Engagiert und mit großem Kampfgeist meisterte Laura Muro beide Läufe und belegte am Ende Rang 19 in der Klasse U16. In der Gesamtwertung bedeutete dies den neunten Platz in ihrem Jahrgang.

Nach weiteren Trainingseinheiten in den Weihnachtsferien starten für Laura im neuen Jahr die Rennen des Schwäbischen Skiverbandes mit dem Eröffnungsrennen und anschließend weiteren Rennen auf Landes- und Bundesebene.