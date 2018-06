In Bernau im Schwarzwald sind die alpinen Landes-Schülermeisterschaften der Klassen U14 und U 16 ausgetragen worden. Im Slalom und Riesenslalom gingen 140 Läufer an den Start, darunter Laura Muro und Alisa Kopp vom SC Schnetzenhausen. Muro gelang zweimal der Sprung aufs Podest.

Beim Riesenslalom wurde ein schneller und selektiver Lauf ausgeflaggt, Nebel im oberen Streckenabschnitt erschwerte die Bedingungen für alle Läufer. Aufgrund mangelnder Schneelage war der Hang am Hofeck gezeichnet von vielen Geländeübergängen und wechselnder Steilheit. Laura Muro zeigte eine konstant gute Leistung in beiden Läufen, fuhr mit hohem Risiko und wurde belohnt; in der Klasse U14 wurde sie Dritte und in der Gesamtwertung aller Mädchen Achte.

Alisa Kopp fuhr auf Platz 15. Beim Slalom waren aufgrund der schlechten Schneelage und der warmen Witterung die Pistenverhältnisse sehr schwierig. Rippen und Kuhlen forderten die Läufer und leider war die Ausfallquote sehr hoch. Auch Alisa Kopp fiel dem zum Opfer und schied im ersten Durchgang aus. Laura Muro zeigte vor allem im ersten Lauf eine gute Slalomtechnik und lag auf Platz zwei in der Klasse U14. Im zweiten Durchgang konnte sie nicht mehr an die Leistung vom ersten Lauf anknüpfen. Sie schaffte aber wieder einen Podestplatz, wurde Dritte in der Klasse U14 und Siebte in der Gesamtwertung aller Mädchen.