Ihr Trainer konnte vor lauter Aufregung nicht zuschauen, doch Laura Muro vom SC Schnetzenhausen behielt die Nerven: Bei den baden-württembergischen Schülermeisterschaften in Balderschwang holte sich die Nachwuchs-Rennläuferin des SC Schnetzenhausen nach einer mittelmäßigen Leistung im Riesenslalom den Titel im Slalom.

Jeweils 135 Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2004 bis 2007 nahmen an den Rennen teil. Am Freitag wurde der Riesenslalom ausgetragen. Hier konnte Laura Muro vom SC Schnetzenhausen ihre Leistung nicht abrufen, vor allem im ersten Durchgang fuhr sie mit zu wenig Risiko und landete nach zwei Läufen auf Platz sechs in der Klasse U16 und auf Platz acht in der Gesamtwertung. Beim Mannschaftswettbewerb (Parallelslalom) erreichte Muro für den Bezirk Süd (Allgäu-Oberschwaben) mit ihrer Mannschaft den sechsten Rang.

Beim Slalom am Sonntag passte für Muro dann einfach alles: Den Steilhang fuhr sie technisch sauber, nahm viel Schwung ins Flachstück und konnte bis ins Ziel weiter gut beschleunigen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit 0,5 Sekunden Vorsprung fuhr sie die schnellste Zeit der Mädchen und lag in Führung. Die Aufgabe für den zweiten Durchgang war für sie deshalb klar: „Einfach noch mal so einen Lauf fahren und schauen, was rauskommt“, erzählt Laura Muro. Sie startete aggressiv in den zweiten Durchgang, zeigte Nervenstärke und Klasse und fuhr erneut die schnellste Zeit der Mädchen. Mit 1,4 Sekunden Vorsprung gewann sie souverän die Gesamtwertung.