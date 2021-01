Laura Bechthold von der Zeppelin-Universität erhält Forscher-Auszeichnung

Laura Bechthold von der Zeppelin-Universität erhält eines von bundesweit 17 Fellowships für ihr Konzept „Mission Impossible – Entwicklung eines Blended Learning-Simulationsspiels zur Förderung der Ambiguitätstoleranz im Rahmen der Entrepreneurship Education“. Mit dem Programm Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre fördern die Baden-Württemberg Stiftung und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft nach zehn Jahren zum letzten Mal innovative Konzepte zur Verbesserung der Hochschullehre, heißt es in der Pressemitteilung. Wie weiter erklärt wird, zeige die Forschung, dass der Umgang mit Unsicherheit eine wichtige Fähigkeit für erfolgreiches Unternehmertum ist. Jedoch gibt es bis heute kaum Bildungsformate, die eine sogenannte Ambiguitätstoleranz fördern. Die Lehrinnovation „Mission Impossible“ von Laura Bechthold nehme sich dieser Herausforderung an. Im Rahmen des Fellowships soll ein digitales Spiel entwickelt werden, das Studierende über mehrere Stufen hinweg mit immer komplexer werdenden Entscheidungssituationen konfrontiert. Eingebettet in verschiedene interaktive Elemente, wie Selbst- und Gruppen-Reflexionen sowie Micro-Learning-Einheiten und Videobeiträge von Unternehmerinnen und Unternehmern, wird das Spiel zu einer multimedialen Lernerfahrung. Für dieses innovative Lehrkonzept erhält Bechthold ein mit 15 000 Euro dotiertes Junior-Fellowship der Baden-Württemberg Stiftung.