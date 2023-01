Laufsport: 30. Dreikönigstreff in Markdorf

Der Lauftreff Friedrichshafen veranstaltet zum 30. Mal sein Dreikönigstreffen an. Los geht es in Markdorf am Freitag, 6. Januar, um 9.30 Uhr am Wirtshaus am Gehrenberg und Theaterstadel. Das Angebot ist vielfältig. Teilnehmende können zwischen langer Strecke (circa 23 Kilometer), mittlerer Strecke (circa 18 Kilometer) oder der Hobbyläufer-Strecke (circa zwölf Kilometer) unterscheiden. Zudem gibt es die Möglichkeit, Nordic Walking zu betreiben (etwa zehn Kilometer) oder als Wanderer beziehungsweise Spaziergänger mitzumachen. Anschließend trifft sich die Gruppe im Gasthof Die Post in Oberteuringen.

Veranstalter bittet um Teilnahmebestätigung

„Jeder Teilnehmer läuft auf eigenes Risiko“, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters. Um eine Teilnahmebestätigung bis zum Mittwoch, 4. Januar, wird gebeten, um dementsprechende Plätze zu reservieren. Weitere Informationen und Fotos gibt es online auf der Homepage des Organisators (www.Lauftreff-fn.de).