Harald Sewcz vom TSV Fischbach, der als Hauptorganisator die 16. Auflage des Fischbacher Halbmarathons am Samstag, 6. April, vorbereitet, lässt sich in diesen Tagen weder durch Absagen von Helfern nervös machen, noch von der noch steigerungsfähigen Zahl an Voranmeldungen: „Wir kennen unsere Stammkunden und wissen, dass viele erst in der Woche vor dem Rennen ihre Meldung abgeben. Manche melden auch erst unmittelbar vor dem Start, denn auch das ist in Fischbach immer noch möglich“, sagt Sewcz, dessen Verein alljährlich auch die Fischbacher Abendsportfeste ausrichtet.

Wie in den Jahren zuvor ist in Fischbach auch dieses Mal für jeden etwas dabei: Es beginnt mit dem Zwergen-Marathon für die jüngsten Teilnehmer. Dieser entspricht dem hundertsten Teil des Marathon (421,95 Meter). Die längste Strecke ist der klassische Halbmarathon über 21,0975 Kilometer. Dazwischen liegen die Distanzen 1000 Meter für die Schüler, 3,7 Kilometer – die beim „Demokratie-leben-Lauf“ zu bewältigen sind – und das beliebte Fischbacher Viertele, das über 10,4 Kilometer geht.

Zum zweiten Mal ist der vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bodenssekreis geförderte „Demokratie-leben-Lauf“ im Programm. Er woll ein Zeichen für Partnerschaft und Verständigung im Sport setzen soll. Für diesen Lauf wird kein Startgeld erhoben.

Keine verbindliche Aussage ist derzeit zum genauen Streckenverlauf am 6. April möglich. Der ist abhängig von Baufortschritt auf der B31-neu und damit von der aktuellen Wetterlage der kommenden Woche . Kurzfristig kann es daher noch zu Änderungen bei der Streckenführung kommen.

Bis Donnerstag, 4. April, sind Online-Meldungen möglich. Danach kann nur noch am Wettkampftag im Albert-Müller-Stadion von Fischbach in der Zeit zwischen 10 und 12.30 Uhr nachgemeldet werden.