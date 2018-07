Die Sonne brennt auf den Asphalt, die Laufschuhe glühen: bei sage und schreibe 30 Grad um 18 Uhr verlangt die zweite Auflage des Firmenlaufs meinen Kollegen, den anderen Laufteams und mir selbst einiges ab.

Direkt nach dem Dienst in der Redaktion schnüren die meisten Teilnehmer ihre Laufschuhe. Hoch motiviert in einer guten Zeit die fünf Kilometer rund um das Messegelände zu bewältigen. Wobei mein Motto sich eher am olympischen Gedanken mit Philipp‘schen Zusatz orientiert: Dabei sein ist alles – und nur nicht umkippen! So viel sei schon jetzt verraten: Das haben alle Läufer aus dem SZ-Team geschafft.

In gezwungenermaßen gemächlichem Tempo schieben wir uns in der Masse des Starterfelds vom Messegelände. In Nullkommanichts sind die Kollegen aus dem Blickfeld verschwunden. Dann heißt es Zähne zusammenbeißen. Der großen Hitze und den vorbeiflitzenden Sport-Assen zum Trotz. Auch wenn die Strecke nicht lang ist, die Backofen-Atmosphäre fordert den Körper und verlangt ihm alles ab.

Auf den letzten Metern warten liebe Kollegen, klatschen mich ab, geben mir noch einmal Schwung. Und während ich mich konzentriere, nicht aus dem Tritt zu kommen, zischen rote Schwimmreifflugzeuge an Airbus-Läufern an mir vorbei. Ihr Motto „We make it fly“ beflügeln mich – tragen mich ins Ziel.