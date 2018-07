0:7 hat der Fußball-Landesligist VfB Friedrichshafen am Sonntagabend ein Testspiel beim Verbandsligisten FC Wangen verloren. In den ersten 45 Minuten zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Di Leo eine ordentliche Leistung. „Vieles hat ganz gut geklappt. In Hälfte zwei haben wir viel probiert und die Tore kassiert. Aber das ist für uns kein Beinbruch“, sagte Di Leo.

Seit fast vier Wochen befindet sich der VfB Friedrichshafen in der Vorbereitung. Vieles klappt bereits ganz gut, das Pressing und die Entschlossenheit vor dem Tor muss verbessert werden. Zwei Dinge liegen dem neuen Spielertrainer im Magen. Die Fußballer, die im Urlaub sind und die Langzeitverletzten. „In der Landesliga kann ich nicht erwartet, dass die Spieler jedes Training da sind. Sie sind Amateure. Trotzdem ärgert mich das“, meint der VfB-Spielertrainer. Dieses Los teilt er mit seinen Kollegen. Der Fußball steht nicht bei allen im Mittelpunkt. Das muss man eben akzeptieren.

Noch schwerwiegender sind die Langzeitverletzten. Neuzugang Marko Föger und Michael Staudacher leiden an einer Schambeinentzündung und es wird nicht besser. Laufen alleine macht einen Fußballer nicht glücklich. Sobald Föger und Staudacher belasten, schmerzt es. „Beide Spieler probieren alles und ich hoffe, dass irgendeine Maßnahme wirkt“, betont Daniel Di Leo. Beide Spieler könnten lange ausfallen, sogar die ganze Saison. Das wäre sehr bitter für den VfB.

Daniel Di Leo hat schon mal mit dem A-Jugendtrainer Gianpiero Di Nicola gesprochen. Drei Spieler stehen im Fokus des Spielertrainers. „Eigentlich sollen A-Jugendspieler nur hin und wieder eingesetzt werden. Aber wenn die Verletztenmisere bei uns nicht endet, dann muss ich mit meinem Kollegen die Situation neu bewerten“, sagt Spielertrainer Daniel Di Leo.