Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt hat ein 29-jähriger Kleinlastwagenfahrer am Dienstag gegen 18 Uhr und verursachte so in der Hochstraße einen Unfall. Zunächst musste er an einer roten Ampel halten und legte dann beim Umschalten auf Grün den falschen Gang ein. Statt nach vorne zu fahren, fuhr rückwärts auf einen hinter ihm stehenden BMW. Während am Lkw kein Schaden entstand, wird dieser am Auto von der Polizei auf etwa 2000 Euro beziffert.