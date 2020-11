Lastwagenfahrer flüchtet vor einem Unfallzeugen

Nicht unerheblichen Sachschaden an einem Oldtimer hat ein bislang unbekannter Sattelzuglenker am Montag, 21 Uhr, in der Ailinger Straße verursacht. Wie die Polzei schreibt, wollte der Lastwagenfahrer von der Ailinger Straße nach rechts in die Keplerstraße abbiegen und streifte einen auf der Geradeausspur stehenden Oldtimer des Typs Trumpf Junior. Hierdurch wurde die gesamte rechte Autoseite erheblich beschädigt.

Nachdem der Sattelzug ohne anzuhalten weiterfuhr, verfolgte ein Zeuge das Fahrzeug und sprach an der Einmündung zur Maybachstraße den Lastwagenfahrer an der roten Ampel auf den Unfall an. Daraufhin gab der Unbekannte Gas, ignorierte das Rotlicht und fuhr in Richtung Immenstaad davon.

Der Sattelzug konnte trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen, dauern an.