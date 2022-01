Glück im Unglück: Leichte Verletzungen hat ein 82 Jahre alter Mann erlitten, als er am Mittwoch in der Möttelistraße von einem Kleinlastwagen erfasst wurde. Der 41-jährige Lkw-Lenker hatte den Senior beim Rangieren übersehen und daraufhin touchiert. Der Fußgänger stürzte in der Folge und zog sich eher leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand laut Polizeibericht nicht.