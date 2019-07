Etwa 7000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag gegen 9 Uhr an der Einmündung der Abfahrt der Bundesstraße 31 in die Ravensburger Straße. Der 61-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr laut Polizeibericht aus Richtung Riedleparktunnel kommend die Abfahrt der B 31 und ordnete sich an der Ampel zunächst links ein. Schließlich bog er doch nach rechts ab und übersah hierbei den zwischenzeitlich rechts neben ihm auf der Geradeaus- und Rechtsabbiegespur stehenden Pkw einer 33-jährigen Frau. Durch den folgenden Streifvorgang wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, verletzt wurde niemand.