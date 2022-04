Lastwagen touchiert Leitplanke

Weil er seinen Angaben zufolge einem Tier ausweichen musste, touchierte ein Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr eine Leitplanke, wie die Polizei mitteilt. Der 55-Jährige war auf der B 31 von Friedrichshafen kommend in Richtung Eriskirch unterwegs. Infolge des Manövers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die rechte Leitplanke auf einer Länge von rund 50 Metern. An Sattelzug und Auflieger entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 5000 Euro. An der verbogenen Leitplanke dürfte sich der Sachschaden ebenfalls auf einen vierstelligen Euro-Betrag belaufen. Zu einer Kollision mit einem Tier kam es nicht. Der Lastwagenfahrer kam mit dem Schrecken davon.