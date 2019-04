Ein 29-jähriger Lastwagenfahrer fuhr am Mittwoch gegen 6 Uhr in der Paulinenstraße von der Montfortstraße her kommend möglicherweise bei Rot in die Kreuzung ein und stieß dort mit dem vorfahrtsbevorrechtigten Fahrzeug eines aus Richtung Ravensburger Straße kommenden 71-jährigen Mannes zusammen. Durch die Kollision wurde der Wagen des 71-Jährigen so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizei mit.