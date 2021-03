In der Ailinger Straße in Friedrichshafen ist am Dienstag um kurz vor 12 Uhr der Fahrer eines Lastwagens auf ein Auto aufgefahren. Der Hyundai wartete laut Polizei am Kreisverkehr auf Höhe des Bodenseecenters, als es zu dem wuchtigen Aufprall kam. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 5000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.