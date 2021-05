Lastwagen fährt Stromverteilerkasten um

Den Einsatz von Feuerwehr und Stadtwerken forderte am Dienstagmorgen um kurz nach 8 Uhr ein Unfall im Industrieweg, bei dem ein Lastwagenfahrer einen Stromverteilerkasten beschädigte. Der 33 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte den Industrieweg befahren, obwohl dieser für Lastwägen gesperrt ist. Beim Einbiegen stieß er dem Polieibericht zufolge mit dem am Eck stehenden Stromverteiler zusammen. Der Kasten wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass ein Kabel im Inneren in Mitleidenschaft gezogen wurde und im Anschluss zu qualmen begann. Zur Reparatur des Kabels musste der Strom durch die Stadtwerke etwa zehn Minuten abgestellt werden. Der entstandene Schaden ist bislang unbekannt.