Lastwagen auf falscher Fahrspur unterwegs

Nur durch eine Notbremsung hat eine 21-jährige Autofahrerin am Dienstagabend in der Berger Straße in Ailingen einen Zusammenstoß mit dem Lastwagen eines 57-Jährigen verhindert.

Dieser kam ihr laut Polizei im Kreisverkehr „Destille“ auf ihrer Fahrspur entgegen. Anschließend setzte der Lastwagenfahrer seine Fahrt fort, wurde aber von der Frau bis zu einem Firmengelände verfolgt und auf sein Fahrverhalten angesprochen. Die zwischenzeitlich verständigten Polizisten leiteten gegen den 57-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein.