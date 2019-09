Immer mehr Bürger und Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, das Klima zu schützen und die Städte lebenswerter zu machen, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Ein wichtiger Baustein dabei seien Transportalternativen zum privaten Auto – zum Beispiel bei Kindertransport und Einkauf. Hier böten moderne E-Lastenräder großes Potenzial, das oft noch wenig bekannt sei. Denn Lärm, Abgase, Stau und Parkplatzsuche gehören mit umweltfreundlichen E-Cargobikes der Vergangenheit an. Dass sie ein wichtiger Faktor im Mobilitätsmix der Zukunft seien, beweis auch eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Sie prognostiziere, dass das E-Lastenfahrrad mehr als 40 Prozent der aktuellen Kurierfahrten ersetzen könnte.

Deshalb kommt die Cargobike-Roadshow der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK) mit Testparcours und hersteller- und händlerunabhängiger Beratung am am Montag, 30. September von 12 bis 17 Uhr auf den Adenauerplatz nach Friedrichshafen. „Es ist wichtig, dass wir die Hemmungen abbauen, sich auf ein Lastenrad zu setzen“, betonen die Radverkehrsbeauftragten Stefan Haufs vom Bodenseekreis und Claudia Bierbaum vom Landkreis Konstanz, die die Aktion gemeinsam an den See geholt haben.

Bei der Cargobike-Schau wird gezeigt, dass Waren und Pakete und vieles mehr mit den Cargo-Bikes transportiert werden könne. Wer sich für ein E-Lastenrad interessiert, hat an diesem Nachmittag die Gelegenheit, sie auf Herz und Nieren zu testen.

Interessierte können dabei den Experten vor Ort alle Fragen rund um das Thema „Lastenrad – privat und in der Wirtschaft“ stellen. Es stehen zwölf motorisierte, ein- und mehrspurige sowie brandneue Cargobike-Modelle von diversen Herstellern zum ausgiebigen Testen zur Verfügung. Moderne Lastenräder zeigen eindrücklich die Potenziale, die bis heute in der 200 Jahre alten Erfindung von Karl Drais stecken.

Dank E-Antrieb und attraktivem Design seien sie in den letzten Jahren zu angesagten Fahrzeugen für private wie gewerbliche Nutzer geworden, schreibt das Landratamt weiter. Je nach Modell lassen sich bis zu 100 Kilogramm Last bequem und günstig am Stau vorbei direkt vor die Haustür transportieren.

Auf dem Adenauerplatz, der Schanzstraße und der Karlstraße können die Modelle mit E-Antrieb mehrere Stunden getestet und verglichen werden.

Für Familien kann das Rad ein Ersatz für den Zweitwagen sein. Unternehmen, Einzelhandelsgeschäfte oder Hoteliers können ihre Bestellungen und Waren schnell und umweltfreundlich ans Ziel bringen.