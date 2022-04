Langes Warten mit Happy End: RRMV Friedrichshafen fährt zur deutschen Juniorenmeisterschaft

Die besten Kunstrad- und Einradsportler Deutschlands haben sich beim Junior-Mannschaftscup in Aach gemessen. Zum ersten Mal bei einem DM-Halbfinale starteten Julia Eisele, Marina Keinath, Lena Käppler und Lara Stett vom RRMV Friedrichshafen. Dabei gelang es ihnen, sich im 4er-Einrad der Juniorinnen für die deutsche Juniorenmeisterschaft zu qualifizieren.

Für die Häflerinnen war es der Lohn für einen guten Auftritt. In Aach fuhren sie trotz einiger Fehler am Ende eine gute Kür. Das bedeutete 86,33 Punkte, gleichzeitig persönliche Bestleistung des Teams. Bis sie sich allerdings über die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft freuen durften, dauerte es. Nach ihrer Vorstellung begann das lange Warten, bis alle Starter ihre Kür ausfuhren. Danach war aber klar: Die RRMV-Sportlerinnen haben den zwölften Platz erreicht und dürfen an der deutschen Meisterschaft teilnehmen. Im Feld der 19 Mannschaften gewann mit der KRS Rebland Varnhalt (136,67 Punkte) einer der Favoriten. Dahinter landeten der Gastgebende RMSV Aach (132,77) und Teuto Antrup-Wechte (129,07).

Nach langer Pause nimmt auch das RRMV-Aushängeschild Ceyda Altug wieder an Wettbewerben teil. Und sie hat nichts verlernt. Beim 3. BaWü-Cup im Kunstradfahren, der als Qualifikation für den Landeskader Baden-Württemberg dient, setzte sie sich gegen all ihre Konkurrenten durch. Ihr Mut hat sich somit ausgezahlt. Altug ging nämlich mit der höchsten aufgestellten Punktzahl von 175,40 Punkten an den Start. Um den Wettkampf zu gewinnen, musste sie die von Lena Leutgeb (Denkendorf) ausgefahrenen 160,24 Punkte überbieten. Und das gelang: Mit einer fast fehlerfreien Kür und ebenfalls neuer Bestleistung von 163,05 Punkten ist Altug als Siegerin des dritten Durchgangs hervorgegangen.

Der Kampf um ein EM-Ticket geht weiter

Kommenden Samstag steht für Altug die Teilnahme am 2. Junior Masters in Gutach an. Für sie geht es dabei um die Teilnahme an der Europameisterschaft: Die zwei Sportlerinnen, die nach den drei Junior Masters die höchste Punktzahl haben, starten bei der EM für Deutschland. Momentan muss Altug laut RRMV-Mitteilung einen knappen Rückstand von zwei Punkten aufholen. Beim 1. Junior Masters im 620 Kilometer entfernten Velbert musste sie sich der Konkurrenz nämlich knapp beugen.

Gemeinsam mit RRMV-Trainer Hermann Brugger machte Altug sich Ende März auf den Weg nach Nordrhein-Westfalen. Nach längerer Erkrankung nahm sie sich vor, in die Finalrunde vorzustoßen. Ein ambitioniertes Ziel, das sie erreichte. Mit 148,64 Punkten landete sie auf Rang drei und kämpfte danach mit Hannah Reichle (Bad Schussenried) und Lena Leutgeb (Denkendorf) um den Gesamtsieg. Den sicherte sich Reichle, die mit 161,79 Punkten das Finale gewann. Aber Altug belegte immerhin den zweiten Platz. Mit 159,75 Punkten konterte sie Leutgeb (155,20 Punkte).

Die Leistung ist hoch einzuschätzen. Der Wettkampf Ende März in Verlbert war ihr erster nach der längeren Erkrankung. Mit mehr Training und Wettkampfpraxis ist die Hoffnung groß, dass Altug den knappen Rückstand beim 2. Junior Masters in Gutach aufholt.